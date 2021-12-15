Антизастудний суп із гарбуза стане вашим порятунком в холодну пору року. У ньому багато корисних речовин та вітамінів, які допоможуть зміцнити імунітет і захиститися від застуди. Швидше читайте рецепт від експерта «Все буде добре» Олега Ковальчука, як приготувати суп із гарбуза, в нашому матеріалі!

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Складові для антизастудного супу із гарбуза:

Курка – 400 г

Гарбуз – 300 г

Айва – 1 шт.

Лимон – ½ шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Корінь селери – 100 г

Петрушка – пуч.

Імбир (свіжий) – 1 ч. л .

. Кмин – ½ ч. л.

Карі – 1 ч. л.

– 1 ч. л. Червоний гострий мелений перець – ½ ч. л.

мелений – ½ ч. л. Часник – 2 зуб .

. Рослинна олія для смаження

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Приготування:

Куряче філе нарізати шматочками й варити на маленькому вогні протягом 10 хвилин. Очистити й подрібнити цибулю. Часник і свіжий імбир натерти на дрібній тертці. Моркву очистити й натерти на тертці. Гарбуз і айву нарізати невеликими кубиками. На рослинній олії обсмажити цибулю, імбир та часник. Додати моркву, корінь селери й айву. Смажити ще 5 хвилин. У каструлю з курячим бульйоном додати обсмажені овочі, айву. Суп довести до кипіння, потім варити ще 10 хвилин. Додати спеції, лимонний сік, подрібнену петрушку. Варити ще 10 хвилин. Подавати суп із зеленню петрушки та шматочками лимона.

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