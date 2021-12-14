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«Миколайчики»: рецепт розписних пряників від Тетяни Литвинової

14.12.2021

«Миколайчики» – це розписні пряники до Дня святого Миколая. Експерт-кулінар Тетяна Литвинова розкрила всі секрети приготування розписних пряників з козульного тіста, які ви можете приготувати як подарунок близьким до Дня святого Миколая! Як приготувати смачні розписні «миколайчики», читайте в матеріалі. 

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Інгредієнти:

  • Цукор  250 г
  • Вода (окроп)  ½ ст.
  • Вершкове масло  100 г
  • Борошно пшеничне  300 г
  • Борошно житнє  200 г
  • Яйця  3 шт.
  • Сода  ½ ч. л.
  • Сіль  1 дрібка
  • Кориця  2 ч. л.
  • Мускатний горіх  1 ч. л.
  • Цукрова пудра  ½ ст.

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Приготування:

Зваріть карамель:

  1. Половину цукру нагрійте без води в глибокій сковороді на повільному вогні до темно-коричневого кольору і сизого диму. Влийте окріп, постійно помішуючи. Додайте другу половину цукру.
  2. Остудіть приблизно до  70 градусів. Додайте маргарин або масло, потім всипте суміш спецій.  Остудіть.
  3. Додайте 1 ціле яйце і 2 жовтки. Поступово додавайте борошно. Замісіть тісто – спочатку в мисці, потім вимісіть на столі до стану еластичного пластиліну: викладіть тісто на стіл, обваляйте в борошні, вимісити; потроху підсипайте на стіл борошно.
  4. Поставте в холодильник до затвердіння.
  5. Розкатайте тонко холодне тісто. Виріжте по картонних шаблонах фігурки.  Випікайте в духовці 47 хвилин при температурі 180 градусів.

Глазур:

  1. Збийте яєчні білки з цукровою пудрою.
  2. Остигле печиво прикрасити глазур’ю.

Трафарети для прикрашання пряників:

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