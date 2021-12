Якщо ви вже вибрали, в чому зустрічати Новий рік 2022, саме час подумати, які аксесуари найвигідніше пасуватимуть до образу. Астрологи радять зустрічати новий рік у одязі та аксесуарах певного кольору. Краще не перевантажувати образ зайвими акцентами і зупинитися на одній-двох деталях. Як зробити прикраси на Новий рік своїми руками? Розповідають експерти «Все буде добре»!

Якщо вибрана вами сукня здається занадто скромним, немає нічого кращого, ніж додати аксесуарів. Щоб догодити доброзичливому і вірному покровителю наступаючого року, робіть ставку на прикраси золотистого, лимонного або оранжевого кольору. Це не тільки стильно і красиво виглядає, але також допоможе привернути успіх на найближчі дванадцять місяців.

Необов’язково бігти і шукати золоті коштовності. На щастя, в сучасному світі біжутерія цінується нітрохи не менше. Особливо прикраси, зроблені своїми руками.

За роки ефіру передачі «Все буде добре» Надя Матвєєва разом з експертами виготовила не один гарнітур, гідний того, щоб зустріти в ньому Новий рік 2021. Пропонуємо відеодайджест найкращих моделей, які надихнуть багатьох майстринь. Підкоригуйте гаму кольорів відповідно до символу свята – і вперед, дивувати гостей і самих себе!

1. Захоплюєтеся історією? Тоді ви із задоволенням сплетете таке намисто за інструкцією від Ольги Волкової. Новорічні прикраси, виконані власноруч у техніці кольчужного плетіння, здивують гостей середньовічною розкішшю.

2. Якщо ви тяжієте до флористичних мотивів і сумуєте за яскравими листочками, прикрасьте свою сукню брошкою або намистом від Марини Бєлової в техніці холодного фарфору.

3. Молода дизайнерка Людмила Гром вчить плести ультрамодне шкіряне кольє. Прикраси на Новий рік можуть виглядати по-новому!

4. І найвишуканіші прикраси – знову від нашої улюблениці Олі Волкової – гарнітур у вишуканій техніці сутаж. Звичайно, ви можете обмежитися виготовленням тільки кольє або сережок. Велика кількість масивних прикрас іноді виглядає надмірною.

Сподіваємося, нам вдалося якщо не підказати ідеальний варіант прикраси для новорічної ночі, то принаймні надихнули на його створення. Необов’язково чітко дотримуватися інструкцій: ви можете взяти на озброєння кілька ідей, що сподобалися, і зробити щось своє, унікальне. Також це чудове рішення для подарунка мамі, сестрі, подрузі або доньці.

