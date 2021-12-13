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Соус із калини: рецепт для м’яса

13.12.2021

Як зробити домашні страви ще смачнішими за допомогою оригінального соусу з сезонної ягоди? Дізнайтеся в нашому матеріалі! Соус з калини на зиму стане справжньою знахідкою. Швидше читайте рецепт!

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клюквенный соус

Складові:

  • Ягоди калини – 500 г
  • Цукор – 250 г
  • Лимонна кислота – 1 ч. л.
  • Олія – ​​50 мл

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Приготування:

  1. Взяти ягоди калини, цукор, сіль, соняшникову олію, лимонну кислоту або оцет.
  2. Ягоди калини бланшувати в воді протягом 2-3 хвилин.
  3. Злити воду та перетерти ягоди в пюре. Перекласти пюре в каструлю, додати цукор, сіль і рослинну олію.
  4. Проварити на середньому вогні 10 хвилин. Додати в масу лимонну кислоту або оцет, перемішати.
  5. Злити суміш в чисту суху банку, стерилізувати протягом 10 хвилин.
  6. Потім закрити кришкою та залишити на тиждень в темному прохолодному місці.

Video: Соус із калини: рецепт для м’яса

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