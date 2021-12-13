Соус із калини: рецепт для м’яса
13.12.2021
Як зробити домашні страви ще смачнішими за допомогою оригінального соусу з сезонної ягоди? Дізнайтеся в нашому матеріалі! Соус з калини на зиму стане справжньою знахідкою. Швидше читайте рецепт!
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Складові:
- Ягоди калини – 500 г
- Цукор – 250 г
- Лимонна кислота – 1 ч. л.
- Олія – 50 мл
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Приготування:
- Взяти ягоди калини, цукор, сіль, соняшникову олію, лимонну кислоту або оцет.
- Ягоди калини бланшувати в воді протягом 2-3 хвилин.
- Злити воду та перетерти ягоди в пюре. Перекласти пюре в каструлю, додати цукор, сіль і рослинну олію.
- Проварити на середньому вогні 10 хвилин. Додати в масу лимонну кислоту або оцет, перемішати.
- Злити суміш в чисту суху банку, стерилізувати протягом 10 хвилин.
- Потім закрити кришкою та залишити на тиждень в темному прохолодному місці.
Video: Соус із калини: рецепт для м’яса
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