У вас сухі п’яти? Що робити? Чому вони стали грубими і потріскалися? А тому, що ви досі неправильно терли їх пемзою! Як легко за один тиждень за допомогою все тієї ж пемзи і чудодійного алое довести п’ятки до ідеальної гладкості, знає майстер-шеф і експерт з краси ніг Асмік Гаспарян!

Більше на тему: Маска від «гусячих лапок» навколо очей

Як виявилося, переможниця шостого сезону «МастерШеф» Асмік Гаспарян цілих дванадцять років пропрацювала майстром манікюру і педикюру і тому може безпомилково визначити причини неприємностей на наших п’ятах:

Асмік презентувала в студії «Все буде добре» свій комплекс догляду за ніжками, що складається з ванночки і маски для ніг на основі алое.

Більше на тему: Як виростити алое: секрети від флориста

Складові:

Спосіб приготування і застосування:

Вичавити сік алое можна по-різному: потерши листочки на тертці, вичавивши через часничницю, подрібнивши в блендері та віджавши сік через марлю чи ситечко. А можна пюре алое залити водою у співвідношенні на 1 ложку пюре 3 ложки води, дати постояти годину, відцідити сік. Нам знадобиться 2 столові ложки алое.

Молоко – молочні білки і жири здатні залікувати тонку, потріскану шкіру ніг, вітаміни групи В, що містяться в молоці, як би створять захисну плівку. А молочні кислоти посилять вироблення колагену в шкірі. Беремо півлітра молока

У меді є вітамін В6, необхідний для формування нових клітин шкіри. Він допомагає зберегти її зволоженою і здоровою. А також вітамін C. Він чудово загоює ранки, усуває сухість, стимулює вироблення колагену. І цинк, який уповільнює процес старіння шкіри. Мед за своїм складом дуже схожий на плазму крові. Тому організм буквально насичується цим багатим вітамінами і мікроелементами продуктом. Двох столових ложок меду буде достатньо. А тепер доливаємо 1,5 літра дуже гарячої води.

Ванночку найкраще робити безпосередньо перед сном, щоб ніжки за ніч відпочили і в повній мірі наситилися корисними речовинами. Ванночка повинна бути приємно гарячою. Тримати в ній ноги бажано 20 хвилин. Робити таку ванночку, якщо п’яти в дуже поганому стані, потрібно кожен день. Якщо легка проблема – двічі на тиждень буде достатньо. Результат буде помітний вже через тиждень.

Гарячі ванночки протипоказані тим, у кого розширені вени ніг або підвищується тиск, а також майбутнім матусям. Але маска для ніг з алое підійде для використання.

Більше на тему: Маска з алое від зморшок на шиї: рецепт Ольги Сумської

Складові:

Приготування і застосування:

Соняшникову олію взято заради її жирних кислот, які уповільнюють процес руйнування колагенових волокон шкіри. А також в олії, особливо нерафінованій, багато вітаміну Е, який транспортує в клітини шкіри кисень, шкіра дихає і оновлюється. Для маски ми візьмемо 100 грамів.

У бджолиному воску міститься близько 300 корисних речовин, особливо багато у воску вітаміну А. Віск живить, зволожує ороговілу шкіру п’ят і дезінфікує її.

Потрібно знати, що віск не можна плавити в металевому посуді, тільки в емальованому або скляному. Топити його слід на водяній бані, потроху помішуючи, щоб не було грудочок. Нам знадобиться шматочок розміром з половину сірникової коробки. Змішуємо масло і віск.

Гліцерин має властивість покривати шкіру захисною плівкою, але в гліцерин в чистому вигляді сушить шкіру. Тому достатньо буде всього 1 чайної ложки, яку замішаємо з 1 чайною ложкою касторової олії.

Касторова олія – чудовий протимікробний препарат, вона активно розм’якшує огрубілу шкіру стоп. Можна просто змастити олією мозолі на ногах і надіти на ніч шкарпетки – навіть від такої простої процедури шкіра на ступнях і п’ятах стане м’якшою. Її ми теж беремо 1 ч. л.

Додати сік алое. Перемішати до однорідної маси, нанести на п’яти.

Після ванночки з алое або навіть після звичайної гарячої ванни накласти маску, загорнути ніжки в поліетиленовий пакет. Одягнути бавовняні шкарпетки. Потримати маску від 20 хвилин до години. Таке лікування можна проводити щодня після ванночки хоча б протягом тижня. А коли шкіра стане ніжнішою – лише за потреби. Потім масочку акуратно зняти, змастити ніжки кремом. Врахуйте, що потрібно користуватися спеціальним кремом для ніг. Залишки крему для обличчя або рук будуть недостатньо ефективні.

Залишок маски можна зберігати в холодильнику.

Більше на тему: Маска для волосся від посічених кінчиків з алое: рецепт Лілії Ребрик

Краще використовувати не шматочок пемзи, а пилку з дрібнішим зерном, особливо коли шкіра на стопах суха.

Водити пилкою потрібно в одному напрямку, а не за схемою «туди-сюди», інакше шкіра «розпушиться» і встане дибки. Тоді шкіра на п’ятах не буде травмуватися, не з’являтимуться тріщинки або ранки від пемзи.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.