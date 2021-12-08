Антизастудний суп із гарбуза: рецепт приготування
08.12.2021
Антизастудний суп із гарбуза стане вашим порятунком в холодну пору року. У ньому багато корисних речовин та вітамінів, які допоможуть зміцнити імунітет і захиститися від застуди. Швидше читайте рецепт від експерта «Все буде добре» Олега Ковальчука, як приготувати суп із гарбуза, в нашому матеріалі!
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Складові для антизастудного супу із гарбуза:
- Курка – 400 г
- Гарбуз – 300 г
- Айва – 1 шт.
- Лимон – ½ шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Корінь селери – 100 г
- Петрушка – пуч.
- Імбир (свіжий) – 1 ч. л.
- Кмин – ½ ч. л.
- Карі – 1 ч. л.
- Червоний гострий мелений перець – ½ ч. л.
- Часник – 2 зуб.
- Рослинна олія для смаження
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Приготування:
- Куряче філе нарізати шматочками й варити на маленькому вогні протягом 10 хвилин.
- Очистити й подрібнити цибулю.
- Часник і свіжий імбир натерти на дрібній тертці.
- Моркву очистити й натерти на тертці.
- Гарбуз і айву нарізати невеликими кубиками.
- На рослинній олії обсмажити цибулю, імбир та часник.
- Додати моркву, корінь селери й айву. Смажити ще 5 хвилин.
- У каструлю з курячим бульйоном додати обсмажені овочі, айву.
- Суп довести до кипіння, потім варити ще 10 хвилин.
- Додати спеції, лимонний сік, подрібнену петрушку.
- Варити ще 10 хвилин.
- Подавати суп із зеленню петрушки та шматочками лимона.
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