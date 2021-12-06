Як зробити домашні страви ще смачнішими за допомогою оригінального соусу з сезонної ягоди? Дізнайтеся в нашому матеріалі! Соус з калини на зиму стане справжньою знахідкою. Швидше читайте рецепт!

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Складові:

Ягоди калини – 500 г

Цукор – 250 г

Лимонна кислота – 1 ч. л.

Олія – ​​50 мл

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Приготування:

Взяти ягоди калини, цукор, сіль, соняшникову олію, лимонну кислоту або оцет. Ягоди калини бланшувати в воді протягом 2-3 хвилин. Злити воду та перетерти ягоди в пюре. Перекласти пюре в каструлю, додати цукор, сіль і рослинну олію. Проварити на середньому вогні 10 хвилин. Додати в масу лимонну кислоту або оцет, перемішати. Злити суміш в чисту суху банку, стерилізувати протягом 10 хвилин. Потім закрити кришкою та залишити на тиждень в темному прохолодному місці.

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