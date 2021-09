Маринований перець чилі – національна страва в Іспанії. Рецепт його приготування дуже простий, але в меню українських ресторанів такого не знайти. Як приготувати маринований перець по-іспанськи та порадувати своїх близьких чудовим смаком страви? Читайте в нашому матеріалі рецепт приготування від експертів проекту «Все буде добре».

Більше на тему: Як маринувати шашлик: рецепти

Складові:

Більше на тему: Страви зі щавлю: топ-5 варіантів приготування

Приготування:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.