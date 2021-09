Любите консервовані помідори з часником, але не хочете витрачати час на сам процес приготування? Експерт «Все буде добре» Анна Гуарана розповіла, якими секретами вам варто озброїтися, а також поділилася покроковим рецептом смачних консервованих помідорів на зиму.

Більше на тему: Як вибрати ідеальні томати для консервації на зиму

Інгредієнти (з розрахунку на трилітрову банку):

Секрет№1. Стерилізація банок не є обов’язковим процесом. Достатньо їх добре промити в чистій воді.

Більше на тему: Пекінська капуста «Кімчі»: рецепт

Покрокове приготування:

Секрет №2. Помідори найкраще консервувати з сухим кропом разом із насінням, а огірки – з зеленим.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.