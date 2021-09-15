Кабачкова ікра здається вам занадто звичайною? Приготуйте це блюдо за рецептом Сергія Калініна. Таку кабачкову ікру можна подавати замість гарніру як до риби, так і до м’яса. І вона настільки чудова, що може стати частиною меню будь-якого ресторану! Рецепт кабачкової ікри від Сергія Калініна знайдете в матеріалі.

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Складові:

Кабачки – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Помідори – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2-3 зубчики

Зелень – пучок

Лавровий лист

Сіль, перець – за смаком

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Приготування:

Ріжемо кабачки кубиками, потім нарізаємо морквину і цибулю. Очищаємо помідори від шкірки, розрізаємо їх навпіл і натираємо на крупній тертці. Ріжемо дрібно часник. Обсмажуємо на сковороді моркву, потім додаємо до неї цибулю, часник і смажимо ще хвилину. Викладаємо натерті помідори, перемішуємо і тушкуємо протягом 10 хвилин. Додаємо сіль і перець, лавровий лист і зверху рівним шаром розподіляємо кабачки. Закриваємо кришкою і залишаємо тушкуватися на 10-15 хвилин. Додаємо зелень, перемішуємо і тушкуємо ще 15 хвилин – до повної готовності кабачків.

Ваша кабачкова ікра готова! Смачного!

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