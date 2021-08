Які помідори ідеально підходять для консервації? Чим небезпечні зелені помідори? Що потрібно знати про помідори для правильного вибору? Відповіді на ці та інші запитання знають Костянтин Грубич і Сергій Калінін. Поради від експертів, як вибрати помідори, знайдете в матеріалі.

Красиві помідори на гілці – найкращі? Це поширений міф, маркетинговий хід. Помідор на гілочці, просто з плодоніжкою здається покупцеві свіжішим. Але це свідчить не про свіжість томатів, а про їх нестиглість. Помідор, який у нормальних умовах достиг на гілці, сам від неї відпадає. Якщо ж гілка тримає їх, то це означає, що зрізали помідори ще зеленими. Адже всі знають, що помідор має властивість достигати зірваним, але не всі знають, що достигаючи на гілці, він позбавляється від отрути соланіну і набирає всі корисні речовини через стебла.

Більше на тему: Помідори консервовані з часником: рецепт приготування

Зелені томати підходять тільки для консервування або закваски. У процесі термообробки та бродіння, з додаванням солі, оцту шкідливі речовини руйнуються. Такі помідори безпечні, але суперкорисних властивостей не мають. Зривати зелені помідори – це захід екстреного порятунку, коли ми бачимо, що достигнути на гілці вони вже не встигнуть. Наприклад, якщо наближаються заморозки або кущ захворів на фітофтороз. Усі дачники знайомі з цією бідою: якщо потемнів один листок, за тиждень пропаде увесь кущ. Тоді помідори варто зірвати зеленими та використовувати тільки в переробленому вигляді. Але в жодному разі не можна розкладати їх на підвіконні, щоб вони достигали. Їсти у свіжому вигляді також заборонено, оскільки шкідливі речовини нікуди не поділись.

Отже, перший критерій вибору – стиглість томатів. Вибираємо без плодоніжки, колір має бути рівномірним, однорідним, насиченим.

Помідор – рослина чутлива до холоду, до надмірної вологості, до хвороб та шкідників. Для більшої врожайності селекціонери виводять витривалі сорти, стійкі до всіх цих проблем. Але при цьому плід втрачає смакові та корисні якості, він не шкідливий, але й не корисний, не смачний. Відрізняє такі помідори якраз відсутність характерного запаху, вираженого кисло-солодкого смаку. Шкірка у них тверда й товста, м’якоть жорстка, серцевина – зелена, волокниста. Її часто вирізають і викидають, оскільки через жорсткість її неможливо їсти. Часто ми говоримо, що домашні помідори набагато смачніші, а купований навіть не пахне помідором, – усе тому, що такі сорти. Звідси друге правило: вибирайте помідори, виведені не для масового продажу.

Більше на тему: Консервовані помідори з кавуном: рецепт приготування

Помідор – єдиний овоч, з якого неможливо вивести нітрати і зберегти його при цьому у свіжому вигляді. Тому вибираємо плоди, які достигли на гілці. На вигляд нітратні томати теж легко відрізнити: на дотик вони еластичні, але не тверді; якщо натискати, відтиск пальця не повинен залишатися.



Помідори, що зрослися або мають нарости, відхилення у формі, – це все мутації. Це означає, що вони виросли на гормональних добривах.

Хвороби помідорів. Помідори дуже часто хворіють. Це може бути фітофтороз. Усе одразу помітно: на помідорах з’являються сірі, темні плями, тріщини, гниль. Хвороби роблять плоди непридатними для їжі. Усе настільки швидко прогресує, що один заражений помідор здатен зіпсувати все, що лежить поряд із ним у холодильнику.

Більше на тему: Помідорне варення від Жені Клопотенка

Читайте нас також у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.