Набридли класичні кабачки та хочеться чогось оригінального? Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські внесуть різноманітність у ваше життя. Як приготувати кабачки по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські читайте в нашому матеріалі.

Кабачки по-татарськи

Інгредієнти:

Яблучний оцет – 100 мл

Червоний гострий перець

Кабачки – 3 шт.

Нерафінована соняшникова олія – 100 мл

Томатна паста – 2 ст. л.

Цукор – 4 ст. л.

Яблуко – 1 шт.

Часник – кілька зубців

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Чорний мелений перець – за смаком

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Приготування:

Готуємо соус. Чистимо болгарський перець і яблуко, вичищаючи серединку. Нарізаємо великими шматками цибулю і кілька зубчиків часнику. Потім часник розчавлює ножем. Розрізаємо навпіл гострий червоний перець, вичищаємо насіння. Потім овоч нарізаємо великими шматочками. Чистимо моркву і теж нарізаємо її великими шматочками. Всі почищені інгредієнти перебиваємо в блендері, додавши перед цим соняшникову олію, чорний мелений перець, сіль, томатну пасту, яблучний оцет, цукор. Потім суміш викладаємо в каструлю і паримо на повільному вогні 30 хвилин. Як соус буде готовий, додаємо в нього кабачки (попередньо порізані брусочками приблизно по 5 см), доводимо до кипіння і закручуємо в банки.

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Кабачки по-неаполітанські

Інгредієнти:

Кабачки – 4 шт.

Сіль за смаком

Яблучний оцет – 100 мл

Цукор – 1 ст. л.

Чорний мелений перець – за смаком

Спеції, прованські трави – за смаком

Приготування:

Ріжемо кабачки за допомогою овочечистки на стрічки. Потім складаємо їх у миску та засипаємо сіллю на 15 хвилин. Після цього обсмажуємо їх в соняшниковій олії. Готуємо заливку. Яблучний оцет виливаємо в каструлю, додаємо в нього столову ложку цукру, солі, чорний перець, спеції, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Готову заливку виливаємо в банку і додаємо кабачки. Консервуємо.

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Кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

Кабачки – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Часник – 6-7 зубчиків

Половина цибулини

Соус:

Нерафінована соняшникова олія – ​​200 мл

Яблучний оцет – 50 мл

Цукор – 4 ст. л.

Сіль – 2 ст. л.

Спеції за смаком

Приготування:

Чистимо овочі (моркву, кабачки), потім натираємо їх на тертці. Перець нарізаємо соломкою, а цибулю — півкільцями. Часник чистимо і чавимо. Готуємо соус . Наливаємо олію в миску, додаємо оцет, цукор, сіль, спеції та все перемішуємо. Потім додаємо в суміш часник. Готовим соусом поливаємо складені в миску овочі. Потім все викладаємо в стерилізовані банки і закриваємо.

Смачного!

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Video: Кабачки консервовані по-корейськи, по-татарськи, по-неаполітанські Кабачки консервовані: рецепти оригінальних консервованих кабачків, щоб урізноманітнити зимові страви. Як приготувати консервовані кабачки по-корейськи, по-неаполітанські і по-татарськи?

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