Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої
13.08.2021
Телеведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва поділилася унікальним рецептом! Він належав її бабусі, і тепер вона готова відкрити секрети приготування закуски з баклажанів, яку вона досі готує своєму синові на свята. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Баклажани – 4 шт.
- Оцет (6%) – 1 ст. л.
- Рослинна олія – 200 мл
- Сік лимона – 4-5 ст. л.
- Перець болгарський – 1 шт.
- Коріандр мелений – 1 ст. л.
- Перець чилі – 1 шт.
- Каррі (порошок) – 1 ст. л.
- Часник – 6-7 зуб.
- Кумин (мелений) – 0,5 ч. л.
- Перець чилі – 0,5 ч. Л.
- Петрушка – 1 пуч.
- Сіль за смаком
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Приготування:
- Баклажани промити та змастити оливковою олією, викласти їх на деко, застелене фольгою і запікати при температурі 200 градусів 20-25 хвилин.
- Потім обрізати підніжки, посипати місце зрізу сіллю і залишити на 1 годину.
Для начинки:
- Подрібнити солодкий і гострий перець, петрушку, часник, додати сіль, коріандр, каррі, червоний мелений перець, кумін, лимонний сік, оцет і рослинне масло. Змішати всі інгредієнти.
- Зробити невеликі надрізи в баклажані і нафарширувати начинкою.
Помістити баклажани в стерилізовані банки і залити рослинним маслом. Залишити в холодильнику на 5 днів.
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Video: Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої
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