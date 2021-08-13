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Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої

13.08.2021

Телеведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва поділилася унікальним рецептом!  Він належав її бабусі, і тепер вона готова відкрити секрети приготування закуски з баклажанів, яку вона досі готує своєму синові на свята. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.

закуска из баклажанов

Інгредієнти:

  • Баклажани – 4 шт.  
  • Оцет (6%) – 1 ст.  л.
  • Рослинна олія – ​​200 мл
  • Сік лимона – 4-5 ст.  л.
  • Перець болгарський – 1 шт.  
  • Коріандр мелений – 1 ст.  л.
  • Перець чилі – 1 шт.  
  • Каррі (порошок) – 1 ст.  л.
  • Часник – 6-7 зуб.  
  • Кумин (мелений) – 0,5 ч. л.  
  • Перець чилі – 0,5 ч. Л.  
  • Петрушка – 1 пуч.  
  • Сіль за смаком

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Приготування:

  1. Баклажани промити та змастити оливковою олією, викласти їх на деко, застелене фольгою і запікати при температурі 200 градусів 20-25 хвилин.  
  2. Потім обрізати підніжки, посипати місце зрізу сіллю і залишити на 1 годину.  

Для начинки:

  1. Подрібнити солодкий і гострий перець, петрушку, часник, додати сіль, коріандр, каррі, червоний мелений перець, кумін, лимонний сік, оцет і рослинне масло. Змішати всі інгредієнти.  
  2. Зробити невеликі надрізи в баклажані і нафарширувати начинкою.

Помістити баклажани в стерилізовані банки і залити рослинним маслом. Залишити в холодильнику на 5 днів.

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Video: Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої

Закуска з баклажанів: рецепт простої і дуже смачної закуски з баклажанів. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.

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