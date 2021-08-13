Телеведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва поділилася унікальним рецептом! Він належав її бабусі, і тепер вона готова відкрити секрети приготування закуски з баклажанів, яку вона досі готує своєму синові на свята. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Баклажани – 4 шт.

Оцет (6%) – 1 ст. л.

Рослинна олія – ​​200 мл

Сік лимона – 4-5 ст. л.

Перець болгарський – 1 шт.

Коріандр мелений – 1 ст. л.

Перець чилі – 1 шт.

Каррі (порошок) – 1 ст. л.

Часник – 6-7 зуб.

Кумин (мелений) – 0,5 ч. л.

Перець чилі – 0,5 ч. Л.

Петрушка – 1 пуч.

Сіль за смаком

Більше на тему: Баклажани з яблуками: рецепт на зиму

Приготування:

Баклажани промити та змастити оливковою олією, викласти їх на деко, застелене фольгою і запікати при температурі 200 градусів 20-25 хвилин. Потім обрізати підніжки, посипати місце зрізу сіллю і залишити на 1 годину.

Для начинки:

Подрібнити солодкий і гострий перець, петрушку, часник, додати сіль, коріандр, каррі, червоний мелений перець, кумін, лимонний сік, оцет і рослинне масло. Змішати всі інгредієнти. Зробити невеликі надрізи в баклажані і нафарширувати начинкою.

Помістити баклажани в стерилізовані банки і залити рослинним маслом. Залишити в холодильнику на 5 днів.

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре.

Video: Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої Закуска з баклажанів: рецепт простої і дуже смачної закуски з баклажанів. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.