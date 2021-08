Літо – це період агресивного сонця і високих температур. І в цей період шкіра обличчя піддається особливо сильному випробуванню. Однак жінки замість того, щоб більше піклуватися про свою шкіру, тільки посилюють проблему. Косметолог Анна Галіцина розповіла, як доглядати за шкірою обличчя влітку. Читайте в матеріалі.

Глибоке чищення обличчя подібним скрабом видаляє верхні шари шкіри, залишаючи її незахищеною від ультрафіолету. У відповідь на ультрафіолетове опромінення в шкірі утворюється і відкладається пігмент, який є продуктом білкового обміну шкіри, що тягне за собою появу пігментних плям.

Косметолог Анна Галіцина пропонує альтернативний рецепт скрабу:

Приготування, зберігання, застосування:

Спирт пересушує і так суху в літній період шкіру обличчя. Що в свою чергу призводить до лущення шкіри і навіть появи зморщок.

На упаковці є спеціальна позначка: ethyl alcohol, ethanol, alcohol, яка вказує на те, що в складі цього тоніка є спирт.

Тонік від Анни Галіциної:

Приготування тоніка, зберігання і застосування:

Не можна користуватися жирним кремом! Влітку пори шкіри виділяють велику кількість поту. А жирні креми мають властивість утворювати плівку. Це дуже добре в зимовий період, бо ефективно захищає шкіру взимку від морозу, але категорично протипоказано влітку. Це призводить до таких проблем, як прищі.

Альтернативою жирному крему в літній період може стати умивання молоком! Адже молоко живить шкіру і при цьому не створить плівки.

Застосування:

Вмиватися теплою водою, після чого змочити ватний диск у злегка підігрітому молоці і круговими рухами пройтися по всьому обличчю.

