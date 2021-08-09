Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Маринад для шашлику з яловичини: рецепт покроково

09.08.2021

Ви хочете приготувати смачний шашлик з яловичини і підбираєте рецепт маринаду, щоб розм’якшити жорстке м’ясо? А чи всі засоби ви використовували? Час приготувати щось більш оригінальне, ніж уксусно-цибульну суміш або кефір! Пропонуємо оригінальний маринад для шашлику з яловичини.

шашлык из говядины

Томатний маринад для шашлику з яловичини

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:tomato-pasta

  • томатна паста – 2 ст. л .;
  • часник – 4 зуб.
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • болгарський перець – ½ шт .;
  • сіль – 1 ч. л.
  • хмелі-сунелі, чорний перець, червоний перець – до смаку
  • свіжі петрушка, базилік, чебрець – до смаку

Приготування:

  1. Пропустити часник через часничницю.
  2. Нарізати дві середні цибулини півкільцями.
  3. Болгарський солодкий перець нарізати соломкою або дрібними кубиками.
  4. Додати спеції і дрібно нарізані свіжі трави.
  5. Полити ы натерти м’ясо маринадом і відправити у холодильник на час від 1 до 2 годин.

Більше на тему: Маринад для шашлику з курки: рецепт покроково

Пивний маринад для шашлику з яловичини

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:pivo_t

  • пиво темне – 1 склянка;
  • оливкова олія – 3 ст. л .;
  • оцет бальзамічний – 3 ст. л.

Приготування:

Тут набагато швидше: просто перемішати інгредієнти. Замочити м’ясо в такій суміші 1 годину, помістивши в холодильник в пакеті або каструлі. Рецепт такого маринаду годиться і для шашликів, і для стейків.

Більше на тему: Швидкий маринад для шашлику – топ-3 експрес методи

Ананасовий маринад для шашлику з яловичини

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:ananas

  • ананас свіжий – ½ шт.
  • часник – півголівки;
  • олія соняшникова – 1 ½ ст. л.;
  • винний оцет – 100 мл;
  • цибуля ріпчаста – 1 ½ шт.
  • орегано сушений – 1 ½ ч. л .;
  • сіль – до смаку

Приготування:

  1. Часник почистити, нарізати дрібно. Нарізати без шкірки половину кількості ананаса. Змішати в блендері до однорідності.
  2. В отримане пюре влити оцет, масло, всипати орегано, перемішати.
  3. Шматочки яловичини заливаються маринадом і перемішуються з ним.
  4. Зверху викласти нарізану півкільцями цибулю. Залишити на 4 години.
  5. Додати цибулю і невикористаний ананас до шашлику при нанизуванні.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send