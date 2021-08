Літня спека не дозволяє нормально спати ночами. Кондиціонер, як кажуть лікарі, може погано вплинути на здоров’я, а вентилятора не завжди вистачає. Але не треба мучитися – є три способи перетворити літній сон на комфортний відпочинок.

У миску наливаємо воду. Додаємо 7 крапель ментолового або м’ятного масла – вони мають охолоджуючий ефект. Якщо розставити такі ємності з водою по квартирі, отримаєте приємний аромат і ненав’язливу прохолоду!

Більше на тему: Тепловий і сонячний удар: симптоми та перша допомога

Кладемо в морозильник шкарпетку, в якій знаходиться рис. Вся справа в тому, що рис утримує холод набагато довше, ніж лід або інші крупи. Досить прикласти шкарпетку до ніг на ніч – і ви будете відчувати прохолоду.

Більше на тему: Набряки ніг: причини та як впоратися з проблемою

Можна намочити простирадло і повісити його так, аби ззаду дув вентилятор. Буде відчуття, ніби з великої поверхні на вас рівномірно розподіляється прохолода. Якщо на секунду заплющити очі, то навіть здасться, що ви на морському березі.

Більше на тему: Засіб для засмаги своїми руками

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.