Не вмієте вибирати персики, нектарини, абрикоси? Не біда! Андрій Бабаєв залюбки вас цьому навчить! Як правильно вибрати улюблені літні фрукти, читайте в нашому матеріалі!

Історичною батьківщиною абрикоса вважають Китай. Історія його існування нараховує понад 6000 років, але тільки через 3000 років він з’явився в південних країнах Європи. Цікаво, що соковиті жовті фрукти під забороною для морської піхоти США. Табу наклали після того, як за дивних обставин затонуло судно, вантажем якого були консервовані абрикоси. Але містичною силою абрикоси наділяли і до цієї події. За легендою, монголи завойовували ті землі, де найкраще плодоносять абрикоси. Ці землі вважалися благословенними. Олександр Македонський перед кожною важливою битвою брав із собою жменю сушених абрикосів як талісман. Але для нас абрикос – це справжнє джерело корисних речовин. Якщо з’їдати близько 200 грамів цих фруктів, то можна забезпечити себе добовою нормою вітаміну А. Завдяки унікальному великому вмісту калію абрикоси вважаються чудовим сечогінним засобом. Вони також здатні знижувати тиск завдяки наявності магнію.

Абрикоси бувають різних відтінків жовтого – все залежить від сорту. Але якісний і корисний плід повинен бути яскраво-оранжевого кольору. Що насиченіший колір, то більше в абрикосах бета-каротину, що захищає наш організм від передчасного старіння. Крім основного кольору, на абрикосах ще можуть бути вкраплення червоного та рожевого відтінків (червоненькі та рожеві боки).

Найсолодші абрикоси – однотонного оранжевого кольору. Сорти з червоними й рожевими боками ароматні, але їх м’якоть не така соковита та солодка, тобто вони підходять тільки для компоту або варення.

Білі прожилки та наявність грубих волокон – ознака нітратів в абрикосах. Через штучне прискорення дозрівання в м’якоті нерівномірно розподіляються мікроелементи: глюкоза та сахароза. Це призводить до утворення прожилок і затвердіння. У якісного, дозрілого природним чином абрикоса м’якоть ніжна, однотонна та має однорідну консистенцію.

Якщо говорити про те, які абрикоси купувати – наші чи імпортні, тут також важливо розуміти й пам’ятати: щоб транспортування не нашкодило ніжному фрукту й абрикос не пом’явся, не зіпсувався, його можуть обробляти хімічними розчинами, а саме нітратами та пестицидами. Імпортні плоди ідеальної форми – це набір юного хіміка. У природи мало красивих варіантів форм для фруктів, вони всі фактично кривобокі. Це стосується також і нектаринів, і персиків.

Правильний фрукт має пружну цілу шкірку, а от м’яті абрикоси краще не брати. Вони перестиглі, а значить, в абрикосі більше немає корисних властивостей. М’яка шкірка – плід старий, він несмачний і в ньому немає корисних речовин.

Якщо на абрикосі багато (від 8 штук) чорних цяток – абрикос вражений хворобою та грибком. Абрикос із дірочками і порізами небезпечний: в ньому починає виділятися клітинний сік, що є живильним середовищем для мікроорганізмів. Занадто тверда шкірка – абрикос нестиглий. Він не дозріє вдома, на відміну від інших фруктів, про які говоритимемо пізніше. Якщо шкірка абрикоса тріснула, а плід несолодкий і нестиглий – ознака нітратів.

На шкірці абрикоса є мікроволоски, на яких дуже багато бактерій і грибків. Тому промити просто під водою фрукт замало, потрібно замочити його в теплій воді на 5 хвилин і тільки потім промити. Так бактерії відмокнуть від волосків на шкірці. Плюс замочування допоможе позбутися від частини нітратів в абрикосі.

Нектарин – це різновид персика. Саме сік нектарина дикі племена називали божественним напоєм, використовували його як ліки від усіх хвороб. Імператори Китаю щодня вживали нектарин в їжу, вважаючи, що цим вони продовжують собі життя. У 500 г м’якоті нектарина міститься 267 ккал, однак при цьому в ньому дуже багато вітамінів. Тому нектарин може змагатися навіть із гранатом. У складі нектарина є вітаміни А, Е, D, С, магній, натрій, сахароза, глюкоза. Нектарин допомагає шлунку перетравлювати жирну та важку їжу, а високий вміст калію сприяє роботі нервової системи й нормалізації обмінних процесів в організмі.

Найсмачніший, найсоковитіший і найкорисніший нектарин яскраво-жовтого кольору з червоними боками. Рожеві боки – ознака недозрілості плоду. Темні плоди – ознака використання нітратів, плід не дозріває належний чином, і його забарвлення набуває темного кольору. Такого природного темного кольору жоден сорт нектарина, вирощений в Україні, не має. А ми не раз говорили, що краще вживати фрукти та овочі, вирощені в нашій країні, оскільки вони псуються (а для транспортування з інших країн їх можуть обробляти пестицидами). Крім того, не варто брати фрукти надто блискучі, з розводами, плямами. Це стосується не тільки нектаринів, але й персиків, про які ми поговоримо пізніше.



У нектарина структура м’якоті відрізняється від абрикосів – у дозрілого нектарина залежно від сорту повинні бути жовті або червоні прожилки. Якщо їх немає, нектарин дозрівав за допомогою нітратів. Тут найнебезпечнішими є привізні нектарини. Імпортні фрукти збирають незрілими, дозрівають вони вже в дорозі та на овочевих базах. Як наслідок – плоди не містять багатьох органічних кислот, мінералів і вітамінів, що утворюються тільки при дозріванні фруктів в природних умовах. Вітаміну С як одного із найпримхливіших в них практично немає.

Блиск фруктам забезпечує шар парафіну. У фруктів без парафіну відлив матовий, а не блискучий. Нектарини можуть обробляти таким консервантом, як дифеніл (Е-230), щоб фрукт довше залишався привабливим на прилавку. Цю речовину заборонено в США, країнах Євросоюзу і в Україні, оскільки вона є сильним алергеном, що провокує ріст ракових клітин. Оброблений дифенілом нектарин може зберігатися понад 6 місяців. Також якщо нектарин оброблений дифенілом, то при митті на руках з’являться маслянисті плями.

Подивіться на фрукти, на шкірці не повинно бути жодних плям або розводів. Вибирати слід рівні та гладкі плоди без ушкоджень з яскравою шкіркою. Ці дві умови також стосуються й абрикосів, і персиків. Однак якщо шкірочка занадто глянцева, навіть блискуча – це ознака нітратного нектарина. Обмацайте їх уважно, не беріть зморщені плоди або ті, що мають подряпини на поверхні шкірки. Уникайте надзвичайно темного кольору фруктів. Ці фрукти вирощені за допомогою нітратів. Нектарин досить добре промити під проточною водою. Довго перебуваючи у воді, він може втратити частину своїх корисних властивостей, оскільки шкірка у нього дуже тонка та ніжна.

Понад 4000 років тому китайські садівники вивели соковиті м’ясисті персики, якими лікували кон’юнктивіт і катаракту, хвороби серця й анемію. Тому вони дали назву фрукту – дерево безсмертя. На території Європи ці плоди з’явилися вже в 16 столітті. Їх вирощували тільки на півдні, фрукт був розкішшю, яку могли собі дозволити лише царі, дворяни та дуже заможні купці. З персиком пов’язано багато легенд. Відомо, що в Китаї з деревини персикового дерева виготовляли чарівні палички, які повинні були виганяти злих духів. В Японії персики часто дарують молодятам на весілля. Це пов’язано не лише з тим, що в країні сонця цей продукт був досить дорогим, а й із тим, що персик, разом із гранатом і цитрином, на Сході вважається одним з трьох благословенних плодів. Фосфор і калій поліпшують пам’ять і працездатність, позитивно впливають на роботу судин мозку. Також плоди персика треба їсти при порушенні серцевого ритму, захворюваннях шлунка зі зниженою кислотністю. Один персик дає 3/4 необхідного людині вітаміну С. Каротин, що міститься в персику, допомагає судинам і перешкоджає переродженню клітин. Якщо ви хочете мати гарну оксамитову шкіру та зберегти ефект надовго, то регулярне вживання персиків допоможе вам досягти цього результату, оскільки персик покращує живлення шкіри, утримує вологу в клітинах, попереджаючи появу зморщок.

Персик – швидкопсувний фрукт. Тож за декілька тижнів до збирання врожаю ці фрукти можуть напхати пестицидами, щоб забезпечити їм ніжну, оксамитову шкірку. До моменту, коли персики прибувають в магазини або на ринки, в них можуть вже міститися від одного до дев’яти різних видів хімікатів.

М’якоть у персиків може бути жовтою або білою з рожевими прожилками. «Білі» персики солодші, а «жовті» – ароматніші. А ось якщо бачите фіолетові прожилки – ними можна отруїтися! Це ознаки хвороби персиків (хлороз, камедотечіння). Це грибкові захворювання фруктів – плоди втрачають смакові якості, часто стають неїстівними, можуть навіть викликати отруєння, якщо при вирощуванні їх обробили пестицидами, щоб їх можна було ще й продати. Досить з’їсти 1–2 персики, оброблених пестицидами, щоб отримати отруєння, але все залежить від індивідуальних особливостей організму.

Кісточка – «лакмусовий папірець», тобто індикатор якості персика, й вона може розповісти про те, який персик хороший, а який взагалі краще не вживати! Зморщилася або розламалася – плід оброблений хімікатами (газовими сірчаними консервантами). У перестиглого персика кісточка тільки злегка відкривається. Такі плоди, вирощені за допомогою нітратів, в сирому вигляді їсти не можна!

Плоди вибирайте пружні, але досить м’які при легкому натисканні. Якщо м’якоть під пальцями тверда, то персик буде кислим на смак. Перестиглі фрукти не стають солодшими, а втрачають смак і всі корисні властивості. Обов’язково понюхайте плоди, які пропонує вам продавець. Імпортні та вирощені за допомогою хімікатів персики (нектарини, абрикоси) практично ніколи не пахнуть. А ось наші, вирощені на Півдні України (Одеса, Миколаїв), дуже ароматні! Найсмачніші персики завжди бувають трохи неправильної форми. Це залежить від особливостей сортів.

Персики треба мити ретельніше за будь-які інші фрукти – на їхній шкірці ще більше мікроворсинок, ніж на абрикосах. До волосків на шкірці персика прилипає безліч бактерій та грибків (навіть сальмонелу Держстандарт виявляв). Отже, замочуємо персик в холодній воді на 5 хвилин. Персик не намокає відразу, на ньому утворюються бульбашки повітря, які поступово самі зникнуть, бруд відлипне, велика частина мікроорганізмів залишиться у воді. Потім ретельно почистимо персик зубної щіточкою під проточною водою.

Більше інформації дізнайтесь із відео!

