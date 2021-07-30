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Вправи від сутулості та другого підборіддя для власників смартфонів

30.07.2021

Залежність від смартфонів і соціальних мереж – проблема сьогодення. Майже кожен нині має смартфон, планшет чи ноутбук і проводить багато часу, вдивляючись у гаджети. А це дуже погано позначається на здоров’ї: спричиняє викривлення хребта, які призводять до різних захворювань внутрішніх органів, зумовлює появу другого підборіддя та погіршення зору. Які вправи допоможуть позбутися другого підборіддя та запобігти серйозним проблемам зі спиною, читайте в матеріалі.

вбд

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«Ми всі розуміємо, що, коли ми зависаємо в соцмережах, падає зір, причому втрачають зір і діти, і середнього віку люди, і старші. Страждає хребет – сколіози, кіфози, пізніше з’являються застійні явища в тілі. Ми можемо говорити про геморой, про печінкові проблеми», – зазначив психолог Орест Шупенюк.

А фітнес-тренерка і дієтологиня Ксенія Литвинова додала, що через неправильну поставу під час читання зі смартфона чи планшета утворюється друге підборіддя – усього за рік. Щоб цього не сталося, а також для боротьби з другим підборіддям, що вже з’явилося, потрібно робити дуже прості вправи, які ви зможете виконувати просто перед телевізором.

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Вправи від другого підборіддя для власників смартфонів

Поцілунок в носик. Піднімаємо підборіддя вгору. Витягуємо губи вгору таким чином, наче хочемо дотягнутися і поцілувати свій ніс. Тримаємо 3–5 секунд, потім розслабляємося. Повторити 10 разів.

Тягнемося до плеча. Нижню і верхню губу ховаємо всередину. В такому положенні намагаємося доторкнутися підборіддям до плеча. Повторити 5–7 разів.

Вправа з лінійкою. Канцелярську лінійку затискаємо зубами. Піднімаємо її максимально вгору. Рахуємо до трьох. Повертаємося в початкове положення. Повторити 10–15 разів.

Також Ксенія Литвинова показала прості вправи від сутулості, для виконання яких вам знадобиться фітбол і палиця.

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Вправи від сутулості для користувачів смартфонів

Вправа 1. Лягаємо на фітбол обличчям донизу, розслабляємося, ніби стікаючи з нього. Можна також із цього положення прокочуватися по фітболу – так ви розслабите м’язи попереку.

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Вправа 2. Лягаємо на фітбол обличчям донизу – груди, прес і стегна мають лежати на м’ячі. Піднімаємо тулуб угору, одночасно випрямляючи руки назад уздовж тіла долонями всередину. На фітболі мають залишитися тільки прес і стегна. Можна упертися кудись ногами або попросити когось вас притримати.

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Затримуємося на 3 секунди і повертаємося у вихідне положення. Повторити 10–15 разів (2 підходи).

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Вправа 3. Стаємо прямо. Ноги розставляємо на ширину плечей. Тримаємо палицю ліктями за спиною. На видиху нахиляємося вперед.

2018-06-12_115946Рахуємо до двох і, роблячи вдих, відхиляємося максимально назад, потім повертаємось у вихідну позу.

2018-06-12_120042Головне під час виконання вправи – ноги мають бути рівними, рухи повільними. Повторити 10–15 разів (2–3 підходи).

Вправа 4. Стаємо прямо, ноги на ширині плечей, палицю тримаємо перед собою на рівні грудей. Повільно і без різких рухів заводимо снаряд за голову, а потім повертаємо вперед і опускаємо на довжину рук.

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2018-06-12_120200Повторити 10–15 разів (2–3 підходи).

Вправа 5. Стаємо прямо, руки зводимо за спиною в «замок». Робимо пружинисті рухи, піднімаючи руки якомога вище й одночасно прогинаючи спину. Повторити 15 разів (3 підходи).

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Наостанок тренерка-дієтологиня наголосила, що правильно тримати смартфон на рівні очей на відстані 20–30 см – тоді ані проблеми зі спиною, ані друге підборіддя вам не загрожуватимуть.

Дивіться виконання вправ від сутулості та другого підборіддя на відео вже зараз:

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Video: Вправи від сутулості та другого підборіддя для власників смартфонів

Як робити вправи від сутулості та другого підборіддя, розповідає тренер-дієтолог. Головні вправи для власників смартфонів - у матеріалі

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