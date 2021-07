Вправи від сутулості та другого підборіддя для власників смартфонів

Залежність від смартфонів і соціальних мереж – проблема сьогодення. Майже кожен нині має смартфон, планшет чи ноутбук і проводить багато часу, вдивляючись у гаджети. А це дуже погано позначається на здоров’ї: спричиняє викривлення хребта, які призводять до різних захворювань внутрішніх органів, зумовлює появу другого підборіддя та погіршення зору. Які вправи допоможуть позбутися другого підборіддя та запобігти серйозним проблемам зі спиною, читайте в матеріалі.

«Ми всі розуміємо, що, коли ми зависаємо в соцмережах, падає зір, причому втрачають зір і діти, і середнього віку люди, і старші. Страждає хребет – сколіози, кіфози, пізніше з’являються застійні явища в тілі. Ми можемо говорити про геморой, про печінкові проблеми», – зазначив психолог Орест Шупенюк.

А фітнес-тренерка і дієтологиня Ксенія Литвинова додала, що через неправильну поставу під час читання зі смартфона чи планшета утворюється друге підборіддя – усього за рік. Щоб цього не сталося, а також для боротьби з другим підборіддям, що вже з’явилося, потрібно робити дуже прості вправи, які ви зможете виконувати просто перед телевізором.

Поцілунок в носик. Піднімаємо підборіддя вгору. Витягуємо губи вгору таким чином, наче хочемо дотягнутися і поцілувати свій ніс. Тримаємо 3–5 секунд, потім розслабляємося. Повторити 10 разів.

Тягнемося до плеча. Нижню і верхню губу ховаємо всередину. В такому положенні намагаємося доторкнутися підборіддям до плеча. Повторити 5–7 разів.

Вправа з лінійкою. Канцелярську лінійку затискаємо зубами. Піднімаємо її максимально вгору. Рахуємо до трьох. Повертаємося в початкове положення. Повторити 10–15 разів.

Також Ксенія Литвинова показала прості вправи від сутулості, для виконання яких вам знадобиться фітбол і палиця.

Вправа 1. Лягаємо на фітбол обличчям донизу, розслабляємося, ніби стікаючи з нього. Можна також із цього положення прокочуватися по фітболу – так ви розслабите м’язи попереку.

Вправа 2. Лягаємо на фітбол обличчям донизу – груди, прес і стегна мають лежати на м’ячі. Піднімаємо тулуб угору, одночасно випрямляючи руки назад уздовж тіла долонями всередину. На фітболі мають залишитися тільки прес і стегна. Можна упертися кудись ногами або попросити когось вас притримати.

Затримуємося на 3 секунди і повертаємося у вихідне положення. Повторити 10–15 разів (2 підходи).

Вправа 3. Стаємо прямо. Ноги розставляємо на ширину плечей. Тримаємо палицю ліктями за спиною. На видиху нахиляємося вперед.

Рахуємо до двох і, роблячи вдих, відхиляємося максимально назад, потім повертаємось у вихідну позу.

Головне під час виконання вправи – ноги мають бути рівними, рухи повільними. Повторити 10–15 разів (2–3 підходи).

Вправа 4. Стаємо прямо, ноги на ширині плечей, палицю тримаємо перед собою на рівні грудей. Повільно і без різких рухів заводимо снаряд за голову, а потім повертаємо вперед і опускаємо на довжину рук.

Повторити 10–15 разів (2–3 підходи).

Вправа 5. Стаємо прямо, руки зводимо за спиною в «замок». Робимо пружинисті рухи, піднімаючи руки якомога вище й одночасно прогинаючи спину. Повторити 15 разів (3 підходи).

Наостанок тренерка-дієтологиня наголосила, що правильно тримати смартфон на рівні очей на відстані 20–30 см – тоді ані проблеми зі спиною, ані друге підборіддя вам не загрожуватимуть.

Дивіться виконання вправ від сутулості та другого підборіддя на відео вже зараз:

