Необрізний манікюр дуже популярний у західних державах, тому друга його назва – європейський. Особливість цього виду догляду за нігтями в тому, що в процесі не використовуються жодні металеві ріжучі інструменти. Така процедура безпечна і підходить для всіх жінок. У чому ж інші переваги необрізного манікюру і як його робити? Читайте в матеріалі!

Під час європейського манікюру зайве навколо нігтя не зрізають, а відсувають спеціальним інструментом. Тому він ідеальний для дівчат, у яких шкіра рук м’яка і тонка.

Основною перевагою необрізного манікюру також є його безпека. Оскільки жоден інструмент не може порізати ваші ручки, ймовірність занесення якоїсь інфекції практично нульова. Європейський манікюр також безболісний, і його можна робити навіть двічі на тиждень.

Для необрізного манікюру необхідні:

Крок 1. Надаємо форму нігтям за допомогою пилки.

Крок 2. Навколо очищених заздалегідь нігтів (без лаку) наносимо рідину для розм’якшення кутикули. Це зробить шкіру м’якою. Протягом кількох хвилин втираємо засіб масажними рухами. Після цього стираємо залишки ватним диском.

Крок 3. Беремо паличку і відсуваємо розм’якшені кутикули. Робимо це по периметру нігтя, рухаючись до бічних валиків. При цьому постарайтеся не натискати на пластину.

Крок 4. Кілька крапель олії або крему втираємо легкими рухами навколо нігтиків. Це відновить водно-жировий баланс шкіри.

Якщо ви хочете зробити дизайн або просто покрити нігті лаком – сміливо втілюйте свій задум. Європейський манікюр займе не більше пів години часу. Але варто пам’ятати: якщо ви до цього часто робили класичний манікюр, то для ефекту доглянутих ручок знадобиться не менше 5–6 процедур необрізного.

