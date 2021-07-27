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Рецепт баклажанів на зиму: консервуємо смачний салат

27.07.2021

Ласувати смачними і корисними літніми овочами можна цілий рік, якщо в сезон зробити заготовки. З баклажанів пропонуємо приготувати ситний салат, який підійде і для звичайного сімейного обіду, і навіть для святкового столу. Простий, але дуже апетитний рецепт баклажанів на зиму  від експертів «Все буде добре»  знайдете в нашім матеріалі.

Beans with eggplant

Інгредієнти:

  • баклажани – 1 кг
  • морква – 250 г
  • перець солодкий – 250 г
  • часник (очищений) – 100 г
  • помідори – 750 г
  • сіль – 1 ст. л. (+ 2 ст. л. для замочування баклажанів)
  • цукор – 2 ст. л.
  • оцет 9% – 50 мл
  • олія – ​​175 мл
  • квасоля коричнева або кольорова (суха) – 250 г
  • вода (холодна) – 500 мл
  • окріп – 3 л

Приготування:

  1. Попередньо відварити квасолю.
  2. Подрібнити помідори та часник, довести до кипіння, додати сіль, цукор, оцет, рослинне масло.
  3. Перець та моркву нарізати соломкою, протушкувати в томатній масі 30 хвилин.
  4. Баклажани почистити, нарізати соломкою, залити водою з сіллю, дати настоятися 30 хвилин, прополоскати чистою водою, віджати й додати в томатну масу разом з квасолею.
  5. Тушкувати салат 20 хвилин, розподілити по стерилізованих банках, законсервувати.

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