Рецепт баклажанів на зиму: консервуємо смачний салат
27.07.2021
Ласувати смачними і корисними літніми овочами можна цілий рік, якщо в сезон зробити заготовки. З баклажанів пропонуємо приготувати ситний салат, який підійде і для звичайного сімейного обіду, і навіть для святкового столу. Простий, але дуже апетитний рецепт баклажанів на зиму від експертів «Все буде добре» знайдете в нашім матеріалі.
Інгредієнти:
- баклажани – 1 кг
- морква – 250 г
- перець солодкий – 250 г
- часник (очищений) – 100 г
- помідори – 750 г
- сіль – 1 ст. л. (+ 2 ст. л. для замочування баклажанів)
- цукор – 2 ст. л.
- оцет 9% – 50 мл
- олія – 175 мл
- квасоля коричнева або кольорова (суха) – 250 г
- вода (холодна) – 500 мл
- окріп – 3 л
Приготування:
- Попередньо відварити квасолю.
- Подрібнити помідори та часник, довести до кипіння, додати сіль, цукор, оцет, рослинне масло.
- Перець та моркву нарізати соломкою, протушкувати в томатній масі 30 хвилин.
- Баклажани почистити, нарізати соломкою, залити водою з сіллю, дати настоятися 30 хвилин, прополоскати чистою водою, віджати й додати в томатну масу разом з квасолею.
- Тушкувати салат 20 хвилин, розподілити по стерилізованих банках, законсервувати.
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