Вихідні надихать на дружний похід на природу відпочивати. А що робити, якщо, як часто буває у великій компанії, переплутали, хто має взяти мангал, і в результаті ви залишилися зовсім без нього? Або вилазка була настільки спонтанною, що у вас з собою тільки продукти, а пристосувань для смаження немає? Як посмажити шашлик без мангалу, ви дізнаєтеся з нашої інструкції.

Відсутність чого-небудь на пікніку – історія, знайома багатьом. Головне, оцінити масштаби проблеми і, виходячи з цього, вигадувати вихід. Якщо у вас є шампури, шашлик без мангалу на природі приготувати просто. Доведеться, правда, пожертвувати шістьма з них. Встроміть у землю чотири шампури по кутах прямокутника. У кільця протягніть ще два по довгій стороні. Тепер у вас є металева рамочка, на якій можна розмістити шампури з м’ясом. Недоліком цього методу є нестійкість конструкції, тому багато м’яса навантажувати не варто.

Більше на тему: Швидкий маринад для шашлику – топ-3 кращих рецептів

Якщо навколо ліс або старий дикий парк, нескладно буде знайти міцні палиці-рогатини. Вам так само, як у випадку зі спорудженням мангала з шампурів, знадобиться чотири опори. На рогатини покладіть досить товсті поперечини, ніби ви б встановлювали конструкцію для казанка, але тонші, та розмістіть нижче. Розкладіть шампури або покладіть решітку.

Мінусом двох наведених вище способів є те, що у такого імпровізованого мангала відсутні борти, і багато жару витрачається даремно. Але краще так, ніж нічого.

Більше на тему: Як вибрати дрова, вугілля і розпалювач для багаття

Наступний спосіб, як посмажити шашлик без мангалу, нам підказує сама природа. Складіть «піч» із великих каменів або колод, що знайдете довкола. Якщо ви перебуваєте в не зовсім дикій природі, можуть знайтися і цеглини, якими хтось до вас обгородив багаття. І загалом: коли шукаєте місце для пікніка, намагайтеся знайти вже готові стоянки, щоб не випалювати нове місце даремно. До слова, не забувайте обкопувати місце для вогню, щоб в разі виходу його з-під контролю не влаштувати пожежу.

Якщо у вас на прогулянці раптом виявилася лопата і трохи додаткового ентузіазму, викопайте яму для дрів і вугілля та розташуйте шампури над нею. Тільки намагайтеся ходити обережно навколо «мангалу», щоб не натрусити землі на ваше м’ясо й овочі.

Як посмажити шашлик без мангалу, якщо ви і шампури з решіткою забули? Доведеться зрізати молоді гілочки горіха або іншого соковитого дерева. Очистіть їх від тонкої кори, заточіть із одного боку і, за можливості, додатково замочіть. Адже сухі хворостинки, зрозуміло, згорять, і ваше м’ясо впаде в багаття. До слова, не забувайте про те, що в багатті тим часом можна смажити картоплю. Витрачайте паливо розумно!

Бонус – кумедні ідеї для дачі:

Тепер ви знаєте, як посмажити шашлик без мангалу на природі, тож в біді не пропадете. Але бажаємо вам завжди мати з собою найнеобхідніше і не перейматися даремно!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.