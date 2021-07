Сучасна техніка дає змогу робити на кухні справжні дива! Як підготувати горох для супу, як швидко зварити моркву і як не плакати від цибулі, знає Наталія Левензон! Читайте корисні лайфхаки для роботи з мікрохвильовою піччю в нашому матеріалі!

Більше на тему: Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково

Залийте горох водою і поставте на 10 хвилин у мікрохвильову піч. Води має бути вдвічі більше, ніж гороху, адже вона може випаровуватись.

Перед тим, як різати цибулю, її необхідно покласти до мікрохвильової печі на 30 секунд.

Більше на тему: Що приготувати з обліпихи: секрети Олега Ковальчука

Для цього вам потрібні пакет і холодна вода. Зав’яжіть моркву в пакеті та покладіть до мікрохвильової печі на 5 хвилин. Потужність необхідно ставити середню, приблизно 600 Вт. Потім опустіть овоч на 5-7 хвилин у холодну воду.

Також цим способом можна приготувати буряк.

Більше подробиць дивіться в нашому відео!

Читайте нас також у Viber Все буде добре.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.