Як швидко зварити моркву, горох і не плакати від цибулі: лайфхаки з мікрохвилівкою
Сучасна техніка дає змогу робити на кухні справжні дива! Як підготувати горох для супу, як швидко зварити моркву і як не плакати від цибулі, знає Наталія Левензон! Читайте корисні лайфхаки для роботи з мікрохвильовою піччю в нашому матеріалі!
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Лайфхак №1. Як швидко розмочити горох?
Залийте горох водою і поставте на 10 хвилин у мікрохвильову піч. Води має бути вдвічі більше, ніж гороху, адже вона може випаровуватись.
Лайфхак №2. Як порізати цибулю без сліз ?
Перед тим, як різати цибулю, її необхідно покласти до мікрохвильової печі на 30 секунд.
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Лайфхак №3. Як швидко зварити моркву?
Для цього вам потрібні пакет і холодна вода. Зав’яжіть моркву в пакеті та покладіть до мікрохвильової печі на 5 хвилин. Потужність необхідно ставити середню, приблизно 600 Вт. Потім опустіть овоч на 5-7 хвилин у холодну воду.
Також цим способом можна приготувати буряк.
Більше подробиць дивіться в нашому відео!
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