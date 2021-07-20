Винний маринад для шашлику: рецепт покроково
20.07.2021
А ви пробували приготувати маринад для шашлику з вином? Неповторний аромат і м’яке м’ясо – ваша страва ідеальна! Як приготувати правильний винний маринад для шашлику – читайте у нашому матеріалі.
Універсальний винний маринад з часником
Складові:
- вино сорту марсала – ¼ склянки
- оцет бальзамічний – ¼ склянки
- сік лимонний – 2 ст. л.
- орегано (свіжий!) – 2 ст.л.
- листя базиліка – 2 ст. л.
- перець чорний – ¼ ч. л.
- часник – 4 зуб.
Приготування:
- Дрібно нарізати листя орегано і базиліка.
- Подрібнити часник ножем.
- Змішати вино, оцет, сік, зелень, часник і перець у мисці.
- Покласти м’ясо в поліетиленовий пакет. Залити маринадом.
- Поставити в холодильник на ніч.
Такий маринад для шашлику з вином добре поєднується і з яловичиною, і з куркою! Не бійтеся експериментувати!
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Простий винний маринад для шашлику зі свинини
Складові:
- сухе біле вино – 1 ½ склянки
- цибуля ріпчаста – 2 шт.
- лавровий лист – 2 шт.
- духмяний перець – 5 шт.
- перець чорний мелений – за смаком
- сіль – за смаком
Приготування:
- Нарізати м’ясо середніми шматками. Покласти в каструлю, присипати спеціями.
- Нарізати цибулю півкільцями. Додати до м’яса.
- Залити вином. Перемішати.
- Поставити в холодильник на три години.
Ваша свинина буде найніжнішою і найсмачнішою!
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