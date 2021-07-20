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Стейк у шоколаді від В’ячеслава Дюденка

20.07.2021

У студії «Все буде добре» відоміший стиліст і перукар В’ячеслав Дюденко розповів, як готувати стейк у шоколаді. Рецепт цієї незвичайної, але простої в приготуванні страви читайте в нашому матеріалі.

стейк с шоколадом

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Інгредієнти:

  • М’ясо для стейків – 2 порційні куски
  • Вино червоне сухе – 200 мл
  • Цибуля шалот – 1 од.
  • Розмарин – 1 гілочка
  • Курячий бульйон – 80 мл
  • Томатна паста – 1/2 ст. л.
  • Вершкове масло – 30 г
  • Шоколад – 40 г
  • Сіль
  • Суміш перців
  • Оливкова олія для смаження

Приготування:

  1. М’ясо злегка розім’яти, натискаючи великими пальцями.
  2. У розігріту сковороду налити трохи оливкового масла, обсмажити м’ясо з двох сторін (близько 5 хвилин на сторону), потім викласти його на фольгу, посолити і загорнути – так воно буде доходити до готовності.
  3. У тій же сковороді готуємо соус для стейків. Для цього наливаємо в неї вино, чекаємо, щоб випарувався алкоголь, дрібно ріжемо цибулю і відправляємо її в сковороду, додаємо бульйон і тушкуємо. Потім додаємо томатну пасту, вершкове масло, розмарин і перець, а в останню чергу – шматочки шоколаду.
  4. Виймаємо м’ясо з фольги, розкладаємо по тарілках і поливаємо соусом.

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Video: Стейк у шоколаді від В’ячеслава Дюденка

Як приготувати стейк в шоколаді? Читайте покроковий рецепт стейка в шоколаді від відомого перукара-стиліста В'ячеслава Дюденка

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