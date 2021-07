Хвилюєтеся, що не можете приготувати смачну, соковиту печінку? Дізнайтеся, як маринувати курячу, свинячу та телячу печінку, в майстер-класі Марини Шевченко. Кулінар поділиться рецептами маринадів та покаже, як правильно готувати цей смачний та корисний продукт. Читайте, як замаринувати печінку, в нашому матеріалі!

Головна помилка в приготуванні телячої печінки — не прибирати плівку з поверхні під час смаження. Саме через неї готова печінка стає жорсткою на смак. А якщо не видалити жовчні протоки, то отримаєте гіркий присмак.

Інгредієнти:

Приготування:

Секрет: Щоб зробити печінку ще м’якшою, наріжте її на порційні шматки та загорніть в харчову плівку. Потім злегка відбийте тильною стороною ножа.

Якщо свинячу печінку перетримати на пательні, вона вийде дуже жорсткою та сухою. Щоб цього не сталося, приготуйте ось такий маринад:

Інгредієнти:

Приготування:

Секрет: Щоб після смаження печінка була м’якою, краще нарізати її невеликими шматочками, товщиною близько 1,5 сантиметра, а потім обваляти в борошні. Воно зробить печінку ніжною та соковитою.

Куряча печінка — дуже ніжний продукт. Тому одразу після приготування її потрібно перекласти з пательні в тарілку.

Інгредієнти:

Приготування:

Щоб розм’якшити курячу печінку та позбавити її гіркоти, заваріть чорний чай і покладіть в нього продукт на 2 години. Чай добре вимиває жовч та нейтралізує гіркоту.

Секрет: Не кладіть на пательню всю печінку відразу, інакше вона буде варитися у власному соку. Краще кладіть по одному шматку й поступово додавайте інші.

