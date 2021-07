Чи знаєте ви, як вибирати соковиту та правильну черешню? Що потрібно знати про черешню перед тим, як з’їсти її? Експерт шоу «Все буде добре» Костянтин Грубич розповів, як вибрати черешню правильно.

Черешня – лікувальна ягода. Це було відомо ще античним ескулапам, які прописували черешневий сік від запалення шлунка. Ця ягода насичена корисними речовинами – вони омолоджують організм і підвищують імунітет. Вона низькокалорійна і не викликає печію, як вишня. Дуже корисна черешня для нирок і шлунково-кишкового тракту. Її постійне вживання – це запорука здорових судин і серця. А ще черешня дарує бадьорість, гарний настрій і красу шкіри, через що її активно використовують в косметології.

«Багато людей не підозрюють, що черешня (особливо певні її сорти) може бути серйозним алергеном, – каже Костянтин Грубич. – Або що у цієї ягоди є норма споживання, перевищивши яку можна заробити масу неприємних відчуттів (здуття, розлад шлунка, діарея). І що черешня може бути насичена хімікатами, небезпечними для людини».

Сорти черешні. Всю черешню можна поділити на 3 види: ранньостигла (кінець травня – початок червня), середньостигла (червень) і пізньостигла (липень).

25–30 травня. Плоди середньої крупності – 5 г (як 25-копійчана монета в діаметрі), округло-серцеподібної форми, червоного кольору, кисло-солодкого смаку.

25–31 травня. Плоди середні, одного розміру, плоскі, злегка горбисті. Шкірочка тонка, міцна, червона, блискуча, легко знімається. М’якоть червона, з білими прожилками, середньої твердості, соковита, солодкого смаку з легкою кислинкою.

1–10 червня. Плоди великі, вага – 6–8 г (як монетка 5 копійок в діаметрі і більше), округло-серцеподібної форми, з яскраво вираженою борозенкою. Основне забарвлення жовте з яскраво-червоним рум’янцем. М’якоть ніжна, соковита, солодка.

1–14 червня. Плоди 6–8 г серцеподібної форми, темно-червоного, майже чорного забарвлення, на верхівці плоду є сіра крапка, в борозенці – горбок. Сік і м’якоть плодів забарвлені в інтенсивний червоний колір, плоди дуже солодкі.

Жовтий, рожевий, яскраво-червоний або темно-бордовий… Виявляється, вибирати черешню можна і потрібно за кольором! Адже у кожного є нюанси. Наприклад, жовті сорти менш алергенні, тому їх можна давати навіть маленьким дітям. Але стережіться – такі сорти дозрівають в пору активності плодових мух (з середини літа). Тому майже завжди приховують неприємний сюрприз у вигляді черв’яків. Ягоди рожевого кольору – чемпіони за вмістом вітаміну С. Але найкориснішими все ж вважаються черешні бордового кольору.

Ягода має бути пружною, а не млявою і рихлою. Це гарантія свіжості та соковитості.

На ягоді не має бути тріщин. Інакше купите водянисту, несмачну черешню. Ба більше – у тріщини можуть потрапити збудники гнилі та цвілі.

Жодних цяток гнилі. Черешня – ягода солодка, бродіння відбувається дуже швидко. Одна гнила черешенька сьогодні – і завтра гниллю «захворіють» всі інші. Купуючи черешню, потрібно не посоромитися і запустити руку глибше в тару, де вона лежить, – зачерпнути з серединки або навіть з дна. Перевірити, чи вся черешня така красива, як у верхньому шарі. А якщо все ж попалася з гнилинкою – відразу її ізолювати від здорових ягід.

Понюхайте черешню, яку хочете купити, – це ще на ринку можна зробити. Вона повинна пахнути свіжістю і солодкістю. Якщо пахне кислим вином (і дріжджами) – значить, почався процес бродіння, який черешню зіпсував. Здуття живота, «бурчання» і навіть болі в шлунку – ось до чого може призвести вживання таких ягід.

Черешня має бути глянсовою, а не матовою. І ніякого білого нальоту.

Тьмяний колір і білі плями можуть означати обробку хімікатами-пестицидами. Ними обприскують черешню, щоб їй не шкодили комахи, а також грибок. Але багато з цих хімікатів небезпечні і для людини. Шкірка у черешні тонка, а тому хімія легко проникає в м’якоть. Тож будьте уважні.

Визначити хімічні домішки легко і в домашніх умовах. Цей метод називається «проба варінням», його часто використовують фахівці ветеринарно-санітарної експертизи. 50–100 грамів черешні потрібно залити окропом, накрити кришкою і залишити на хвилину. Після цього зняти кришку і понюхати – якщо запах залишився «природним», значить, ягода чиста. А якщо ви відчули аромат не черешневий, а хімічний, таку черешню краще не їсти. Однак бувають винятки. Черешня з Мелітополя і Криму пахне йодом, але при цьому вона дуже смачна і корисна. Просто це її особливість, адже ґрунт і повітря в приморських регіонах насичені йодом. Тож обов’язково питайте у продавця – звідки черешня.

Перевірку на нітрати проводять на сертифікованих ринках. І ви можете вимагати підсумок цієї перевірки у продавця. Але краще все ж перестрахуватися. Щоб позбутися нітратів, промийте плоди 2–3 хвилини під проточною гарячою водою і помістіть у воду з сіллю на 15–30 хв (1 ч. л. на літр). Цей метод, до речі, і черв’яків допомагає позбутися.

Вживати черешню варто невеликими порціями по 200–300 г (півтори грановані склянки, приблизно одна повна жменя) можна по кілька разів на день, але головне – не кілограм за один раз. Інакше разом із задоволенням від трапези отримаєте неприємні відчуття і здуття живота. Черешня в великих кількостях – дуже сильне проносне. Найкраще їсти черешню в сирому вигляді, і не на десерт, а перед основним прийомом їжі. Або як самостійну страву-перекус. Крім того, слід пам’ятати, що цю ягоду не варто вживати, якщо у вас цукровий діабет або порушення прохідності кишечника.

Зберігати свіжу черешню можна в холодильнику до 3 тижнів. Щоб вона не пропала, видаліть хвостики (сік не витече) і – в баночку з кришкою. На дно покладіть вимите і добре висушене листя черешні, зверху – добре промиту і просушену ягоду. Далі чергуйте шари листя / ягоди. З усіх сортів краще за все зберігаються «Сільвія» (кілька тижнів може прожити в холодильнику, не втрачаючи якості та смаку). Дозріває «Сільвія» в кінці червня (середньостигла).

Можна заготовити черешню на зиму. Один з найпростіших способів – це сушка. Ягоди бланшують 2–8 хвилин в гарячій воді, після чого відразу ж охолоджують у холодній і розкладають в один шар на сито. Починають сушити в духовці на деку за температури 60–65 ˚С, а коли плоди підв’яляться, температуру підвищують до 80–85˚С.



Заморожувати краще черешню середньостиглих або пізньостиглих сортів. По-перше, ранню черешню заморожувати шкода – ще не наїлися досхочу. По-друге, вона гірше переносить заморозку. Щодо технології: тут важливо, щоб з ягід вийшла зайва рідина. Помили, але не поспішайте заморожувати – просушіть паперовим рушником і дайте трохи полежати, щоб непотрібна вода стекла. Кісточки можна діставати, а можна і не чіпати – якщо ви, наприклад, плануєте компот з цієї черешні варити. Висохла черешня – розкладаємо по пакетиках або контейнерах пластикових, невеликих і порційних, адже заморожувати повторно не можна. І обов’язково дату заморозки вказати – черешня зберігається в такому вигляді в середньому 6 місяців (без кісточок – 8 місяців).

