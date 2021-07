Українська телеведуча й актриса Дар’я Трегубова поділилася своїми секретами стрункості. Дізнайтеся, які нюанси денного раціону допомагають Даші залишатися стрункою та гарною.

Цей метод актриса запозичила у Мадонни! Щодня натщесерце вона з’їдає чайну ложку насіння льону і запиває його водою. Лляне насіння багате на поліненасичені жирні кислоти Омега-3, Омега-6 і Омега-9, які стимулюють обмін речовин. Однак необхідно бути обережною. Вживання насіння не повинно перевищувати дозу, і не варто вживати його на ніч через великий вміст жирів.

Перекус гранолою – один із найкорисніших. У шаленому ритмі життя важко утриматися від шкідливих бутербродів, напівфабрикатів. Але перекуси можуть бути і корисними! Вуглеводи в гранолі заряджають енергією на весь день, а вівсянка дуже сприятливо впливає на стан шлунково-кишкового тракту: знижує кислотність, нормалізує роботу печінки, при регулярному вживанні позбавляє від закрепів, колітів та нетравлення шлунка.

Даша Трегубова рекомендує тричі на тиждень замінювати звичайні чаї трав’яними. Меліса, м’ята, ромашка, липа – ці трави доступні у будь-якій аптеці! Завдяки очищенню організму настоями, ви забудете про целюліт! Адже в чорному і зеленому чаї міститься кофеїн, який затримує рідину, внаслідок чого з’являється «апельсинова кірка». Трави поліпшать не тільки ваше самопочуття, але і допоможуть налагодити травний процес!

