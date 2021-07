Багато господинь люблять консервувати огірки. Але як же вибрати овочі для консервації, щоб вони вийшли хрусткими та смачними? Поради експертів проекту «Все буде добре» допоможуть зробити вашу консервацію ще смачнішою.

Варто купувати огірочки вранці – тоді вони будуть свіжими. Від сонця та спеки огірочки швидко в’януть. Повернути їм свіжість допоможе вода. Помийте та замочіть огірки у холодній воді від 2 до 10 годин. Бажано міняти цю воду кожні 2 години. Таким чином огірки вбирають вологу, якої їм бракує, і стають знову пружними. Важливо не перетримати їх у воді (більше 10 годин).

Краще купувати бруднуваті огірки, по яких видно, що їх не мили. Адже під час миття шкірку огірків могли пошкодити. Через це після консервації такий овоч не буде хрустким, матиме неприємний смак та може зіпсувати вам усю банку.

Щоб збільшити ефективність нейтралізації нітратів, краще відмочувати огірки у прозорому посуді, де багато світла. Сонячні промені допомагають швидше вивести нітрати.

Зазвичай огірки ще оброблюють парафіном. Це стосується імпортних огірків, тому будьте особливо обережними у магазинах. У людей, які мають проблеми зі шлунком, парафін може викликати розлади травлення.

Розмір. Найкращий розмір огірків для маринування – 7-12 см. У них ще недорозвинене, ніжне та водянисте насіння. Для соління огірочки мають приблизно такий самий розмір. Але краще віддавати перевагу трішечки меншим плодам – до 9 см. Для салатів підійдуть огірки будь-якого розміру.

Колір. Для маринування підходять огірки темно-зеленого кольору. Для соління огірочки можуть бути такими самими. Одними з найсмачніших вважаються огірки зі світлими кінчиками або невеличкими білими. Колір огірочків для салатів може бути як світлим, так і темним. Головне, щоб на ньому не було жовтих плям.

Шкірка. Сорти огірків для маринування та соління були виведені спеціально. Саме тому вони мають тоненьку шкірку. Завдяки цьому огірки швидко та рівномірно вбирають у себе розсіл. Салатні огірки, навпаки, мають товсту шкірку, яка дозволяє довго зберігати привабливий товарний вигляд овочу.

Пухирці. Якщо ви бачите на пухирцях огірочка чорні цяточки (шипи), це означає, що він ідеально підходить для маринування та консервування. А от якщо шипи на пухирцях білого кольору – це виключно салатний сорт, який буде непридатним для консервування.

