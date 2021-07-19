Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна
19.07.2021
Сезон кабачків у розпалі! Саме час приготувати улюблені оладки з цього нехитрого овоча або ікру. Якщо ж вам приїлися одноманітні страви — ми пропонуємо оцінити екзотичний рецепт від кулінара Сергія Калініна — кабачки по-корейськи! Ще один плюс — їх можна закрити на зиму і насолоджуватися кабачками навіть у холодну пору року. Заінтриговані? Тоді швидше записуйте рецепт!
Більше на тему: Пряні огірки по-корейськи: рецепт
Інгредієнти:
- Кабачки – 3 кг
- Морква – 0,5 кг
- Цибуля – 0,5 кг
- Перець болгарський – 6 шт.
- Часник – 2–3 головки
- Зелень – за смаком
- Соняшникова олія – 1 ст.
- Оцет – 200 г
- Цукор – 200 г
- Сіль – 2 ст. л.
- Спеції для моркви по-корейськи – 1 пакетик
Приготування:
- Кабачки і моркву почистити, натерти на довгі смужки. Болгарський перець та цибулю нарізати тонкою соломкою, часник пропустити через прес, зелень покришити.
- Змішати всі інгредієнти, залити маринадом з олії, оцту, солі, цукру і спецій. Поставити в холодильник на три-чотири години, після чого розкласти по банках.
- Банки з кабачками по-корейськи стерилізувати протягом 20 хвилин, якщо банки півлітрові. Додавайте по 5 хвилин на кожні 200 г, якщо ви хочете закатати в банки побільше. Закатати.
Більше на тему: Страви з кабачків: 10 простих рецептів
Video: Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=