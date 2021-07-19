Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна

19.07.2021

Сезон кабачків у розпалі! Саме час приготувати улюблені оладки з цього нехитрого овоча або ікру. Якщо ж вам приїлися одноманітні страви ми пропонуємо оцінити екзотичний рецепт від кулінара Сергія Калініна кабачки по-корейськи! Ще один плюс їх можна закрити на зиму і насолоджуватися кабачками навіть у холодну пору року. Заінтриговані? Тоді швидше записуйте рецепт!

Більше на тему: Пряні огірки по-корейськи: рецепт

511813582

Інгредієнти:

  • Кабачки – 3 кг
  • Морква – 0,5 кг
  • Цибуля – 0,5 кг
  • Перець болгарський – 6 шт.
  • Часник – 2–3 головки
  • Зелень – за смаком
  • Соняшникова олія – ​​1 ст.
  • Оцет – 200 г
  • Цукор – 200 г
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Спеції для моркви по-корейськи – 1 пакетик

Приготування:

  1. Кабачки і моркву почистити, натерти на довгі смужки. Болгарський перець та цибулю нарізати тонкою соломкою, часник пропустити через прес, зелень покришити.
  2. Змішати всі інгредієнти, залити маринадом з олії, оцту, солі, цукру і спецій. Поставити в холодильник на три-чотири години, після чого розкласти по банках.
  3. Банки з кабачками по-корейськи стерилізувати протягом 20 хвилин, якщо банки півлітрові. Додавайте по 5 хвилин на кожні 200 г, якщо ви хочете закатати в банки побільше. Закатати.

Більше на тему: Страви з кабачків: 10 простих рецептів

Video: Кабачки по-корейськи від Сергія Калініна

Кабачки по-корейськи - рецепт приготування від Сергія Калініна на зиму. Як приготувати кабачки по-корейськи на зиму

Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send