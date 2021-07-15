Баклажани – смачні та корисні овочі. Існує безліч рецептів консервації баклажанів на зиму. Пропонуємо вашій увазі простий і незвичайний рецепт від кулінарних експертів проекту «Все буде добре»: такі баклажани стануть улюбленою стравою вашої сім’ї в зимовий час. Подробиці рецепта консервації баклажанів – в матеріалі.

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Інгредієнти:

баклажани (нарізані кружечками) – 3 кг

біле вино – 200 мл

яблучний оцет – 200 мл

помідор – 500 г

перець чилі – 4 шт.

болгарський перець – 4 шт.

часник – 3 зуб.

м’ята – 7 листків

мікс перців – 2 ст. л.

зіра – 1 ст. л.

сіль – 100 г

рафінована соняшникова олія – 3 ст. л.

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Приготування:

Баклажани очистити, нарізати, помістити в каструлю та посипати сіллю. Залити овочі сумішшю з білого вина й оцту, накрити тарілкою, поставити під прес. Залишити на добу. Після цього процідити баклажани крізь сито. У блендері подрібнити помідори, часник, солодкий і гострий перець, тушкувати близько 20 хвилин. Додати м’яту, суміш перців і зіру. Викласти в банку шарами баклажани та заправку. Півкаструлі води закип’ятити під кришкою. Потім на 10 хвилин занурити банку з овочами.

Консервовані баклажани порадують вас у холодну пору року! Смачного!

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