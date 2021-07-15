Як приготувати сирний суп? Знає учасниця гурту «ВІА Гра» Анастасія Кожевникова! Якщо хочете потішити друзів і близьких цим ситним і смачним блюдом, читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт сирного супу.

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Інгредієнти:

Сирок плавлений (вершковий) 55% жирності – 2 шт (по 100 г)

Картопля (середня) – 2-3 шт

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Морква – 1 шт

Болгарський перець (червоний) – ½ шт

Мисливські ковбаски – 2-3 шт

Вершки 20% жирності – 100 мл

Вівсяні пластівці – 1 ст. л.

Куркума – щіпка

Карі – щіпка

Сіль, перець – за смаком

Лавровий лист – 1 -2 шт

Часник – 2 зуб

Для подачі – сухарики з чорного хліба – 50 г

Кріп – 3 гілочки

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Приправа карі стимулює травлення. Якщо додати її в цей досить калорійний суп, то він краще засвоїться організмом і не відкладеться на боках у вигляді зайвих кілограмів. Куркума також є потужним борцем із зайвою вагою. В її складі є спеціальний компонент куркумін – природний антиоксидант, що сприяє розщепленню жирів.

Секрет смачного сирного супу в правильних пропорціях: на 1 літр потрібно брати 100 грамів плавленого сиру.

Приготування:

Картоплю почистити нарізати кубиком, залити водою 2 л й поставити варити. Цибулю, моркву, болгарський перець нарізати. Форма нарізки не має значення Обсмажити цибулю, часник, морква, болгарський перець до золотистого кольору. Додати до картоплі обсмажені овочі, сіль, перець і лавровий лист. Варити суп на невеликому вогні. Обсмажити мисливські ковбаски, додати в суп. Щоб суп мав ніжнішу текстуру додати вівсяні пластівці. Проварити суп 15 хвилин. Потім додати в суп нарізані на невеликі кубики плавлені сирки. Відразу ж додати вершки, проварити суп ще 5 хвилин. В кінці додати в суп спеції карі та куркуми для пікантності. Збити суп у блендері в пюре. Подавати суп з сухариками з чорного хліба та подрібненим кропом.

Смачного!

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Video: Як приготувати сирний суп: рецепт Насті Кожевнікової Сирний суп за рецептом Анастасії Кожевнікової - учасниці гурту ВіаГра, виходить ситним та смачним. Дивіться рецепт сирного супу в нашому матеріалі