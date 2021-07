Настала пора ароматних абрикосів. Цей фрукт, як саме літо — стиглий, ароматний, сонячний. А взимку ми радіємо варенню з абрикосів. Якщо ви хочете приготувати смачне варення і не дуже втомитися, тоді рецепт від експертів «Все буде добре», читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Спосіб приготування варення з абрикосів:

1. Абрикоси необхідно вимити і очистити від кісточок.

2. Кісточки абрикосів просушіть, розколіть і вийміть з них ядерця.

3. Ядра абрикосів потрібно підсушити в духовці до золотистого кольору.

4. Абрикоси покладіть в каструлю. Каструля повинна мати широке дно.

Сироп

Такий рецепт варення з абрикосів добрий тим, що самі ягоди не піддаються сильній термальній обробці, тому вони зберігають практично всі свої корисні властивості.

Як говорив Карлсон: «Варення врятує світ». Ароматного вам літа і смачної зими!

