Стейк у шоколаді від В’ячеслава Дюденка
06.07.2021
У студії «Все буде добре» відоміший стиліст і перукар В’ячеслав Дюденко розповів, як готувати стейк у шоколаді. Рецепт цієї незвичайної, але простої в приготуванні страви читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- М’ясо для стейків – 2 порційні куски
- Вино червоне сухе – 200 мл
- Цибуля шалот – 1 од.
- Розмарин – 1 гілочка
- Курячий бульйон – 80 мл
- Томатна паста – 1/2 ст. л.
- Вершкове масло – 30 г
- Шоколад – 40 г
- Сіль
- Суміш перців
- Оливкова олія для смаження
Приготування:
- М’ясо злегка розім’яти, натискаючи великими пальцями.
- У розігріту сковороду налити трохи оливкового масла, обсмажити м’ясо з двох сторін (близько 5 хвилин на сторону), потім викласти його на фольгу, посолити і загорнути – так воно буде доходити до готовності.
- У тій же сковороді готуємо соус для стейків. Для цього наливаємо в неї вино, чекаємо, щоб випарувався алкоголь, дрібно ріжемо цибулю і відправляємо її в сковороду, додаємо бульйон і тушкуємо. Потім додаємо томатну пасту, вершкове масло, розмарин і перець, а в останню чергу – шматочки шоколаду.
- Виймаємо м’ясо з фольги, розкладаємо по тарілках і поливаємо соусом.
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Video: Стейк у шоколаді від В’ячеслава Дюденка
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