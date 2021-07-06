Як маринувати різні види м’яса, щоб воно було соковитим та м’яким? Кулінар Мікаель Ароян розкриє секрети маринадів для яловичини, курятини та баранини. Дізнайтеся рецепти маринадів для різних видів м’яса в нашому матеріалі.

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Маринад для яловичини

Інгредієнти:

3 ст. л. соєвого соусу

5 ст. л. темного пива

1 ст. л. діжонської гірчиці

Цибуля

Приготування:

Додаємо до м’яса соєвий соус, темне пиво, діжонську гірчицю й цибулю. Маринуємо близько години. Запікаємо 25 хвилин за температури 180 градусів.

Маринад для курятини

Інгредієнти:

6 зубчики часнику

3 ст. л. олії

2 ст. л. сметани

Цедра лимона

Сік половинки одного лимона

1 ст. л. приправи карі

Приготування:

Подрібнюємо часник, змішуємо з олією та сметаною. Потім додаємо цедру лимона, вичавлюємо сік. Після цього додаємо карі. Все перемішуємо. Для курки важливо, щоб маринад був рідким, а сік лишався всередині. Маринуємо 15–20 хвилин. Максимальний термін маринування курячого м’яса – 1,5 години. Запікаємо 20 хвилин за температури 180 градусів.

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Маринад для баранини

0,5 ч. л. кмину

0,5 ч. л. коріандру

5 ч. л. перцю горошком

1 ст. л. олії

Гострий перець за смаком

100 г томатного соку

Приготування:

Перемелюємо в ступі кмин, коріандр і перець горошком. Потім додаємо олію та гострий стручковий перець для пікантності. Руками перемішуємо спеції з м’ясом. У кінці додаємо томатний сік, оскільки він містить кислотність, необхідну для м’яса. Через 15 хвилин солимо. Запікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Video: Маринади для яловичини, курятини та баранини від Мікаеля Арояна Дізнайтеся, як маринувати різні види м'яса, в майстер-класі Мікаеля Арояна. Кулінар поділиться рецептами маринадів для яловичини, курятини та баранини

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