Які помідори ідеально підходять для консервації? Чим небезпечні зелені помідори? Що потрібно знати про помідори для правильного вибору? Відповіді на ці та інші питання, знають Костянтин Грубич і Сергій Калінін. Поради від експертів, як вибрати помідори, знайдете в матеріалі.

Перший критерій – зрілість помідорів

Красиві помідори на гілці – найкращі? Це поширений міф, маркетинговий хід. Помідор на гілочці, просто з плодоніжкою – здається покупцеві свіжішим. Але це свідчить не про свіжість томатів, а про їх незрілість. Помідор, який в нормальних умовах дозрів на гілці, сам від неї відпадає. Якщо ж гілка тримає їх, то це означає, що зрізали помідори ще зеленими. Адже всі знають, що помідор має властивість дозрівати зірваним, але не всі знають, що дозріваючи на гілці, він позбавляється від отрути соланіну і набирає всі корисні речовини через стебла.

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Зелені томати підходять тільки для консервування або закваски. В процесі термообробки та бродіння (з додаванням солі, оцту) шкідливі речовини руйнуються. Такі помідори – безпечні, але суперкорисних властивостей не мають. Зривати зелені помідори – це міра екстреного порятунку, коли ми бачимо, що достигнути на гілці вони вже не встигнуть. Наприклад, якщо заморозки близько або кущ захворів на фітофтороз. Всі дачники знайомі з цією бідою: якщо потемнів один листок, за тиждень пропаде увесь кущ. Тоді помідори варто зірвати зеленими та використовувати тільки в обробленому вигляді. Але, у жодному разі, не можна розкладати їх на підвіконні, щоб вони дозріли. Їсти у свіжому вигляді також заборонено, оскільки шкідливі речовини нікуди не поділись.

Отже, перший критерій вибору – зрілість томатів. Вибираємо без плодоніжки, колір має бути рівномірним, однорідним, насиченим.

Другий критерій – запах помідорів

Помідор – рослина чутлива до холоду, до надмірної вологості, до хвороб та шкідників. Для більшої врожайності, селекціонери виводять витривалі сорти, що стійкі до всіх цих проблем. Але при цьому сорт втрачає смакові та корисні якості, він не шкідливий, але й не корисний, не смачний. Відрізняє такі помідори якраз відсутність характерного запаху, вираженого кисло-солодкого смаку. Шкірка у них тверда й товста, м’якоть жорстка, серцевина – зелена, волокниста. Її часто вирізають і викидають, оскільки через жорсткість її неможливо їсти. Часто ми говоримо, що домашні помідори набагато смачніші, а купований навіть не пахне помідором – все тому, що такі сорти. Звідси друге правило: вибирайте помідори, виведені не для масового продажу.

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Третій критерій – помідор без нітратів

Помідор – єдиний овоч, з якого неможливо вивести нітрати й зберегти його при цьому в свіжому вигляді. Тому вибираємо, як вже говорилося, дозрілі на гілці. На вигляд нітратні томати теж легко відрізнити: на дотик вони еластичні, але не тверді, якщо натискати – відтиск пальця не повинен залишатися, на зрізі шкірка має лопнути, м`якоть соковита, а не суха, всередині не повинно бути пустоти.



Помідори, що зрослися або нарости на них, відхилення у формі – це все мутації. Це означає, що вони виросли на гормональних добривах.

Хвороби помідорів. Помідори дуже часто хворіють. Це може бути фітофтороз – так званий вірус мозаїки. Все одразу помітно: на помідорах з’являються сірі, темні плями, тріщини, гниль. Хвороби, роблять плоди непридатними для їжі. Все настільки швидко прогресує, що один заражений помідор, здатен зіпсувати все, що знаходиться поруч з ним в холодильнику.

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