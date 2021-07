Як позбутися прищів на обличчі? Вам знадобиться зробити лише три речі: приготувати і регулярно використовувати ефективний домашній засіб від прищів, під час лікування навчитися якісно маскувати їх за допомогою декоративної косметики і позбутися плям і рубців після акне, аби шкіра стала рівною і красивою. Читайте в матеріалі рецепти масок, які врятують від прищів, плям і рубців на обличчі.

Видавіть сік лимона і змішайте дві чайних ложки соку з одним білком. Можете точечно нанести на сліди від прищів або ж зробити маску для всього обличчя – вона зможе освітлити тон шкіри. Тримайте маску 10-15 хвилин, потім змийте та нанесіть зволожуючий крем.

Розведіть оцет з водою в пропорції 1:3. Протирайте ним обличчя два рази на день. Вже через тиждень ви зможете побачити результат.

Натріть огірок на тертці та помістіть точечно на сліди від прищів. Або можете зробити загальну маску і оздоровити всю шкіру обличчя.

Лід і алое

Видавіть сік алое, змішайте його в пропорції 1:1 з водою. Потім залийте розведений сік алое в форми для льоду. Двічі в день обтирайте обличчя і проблемні місця кубиками льоду з алое.

Поширена помилка – це намагатися наносити товстий шар тонального крему або використовувати занадто світлий тон. Якщо прищики горбисті – товстий шар і світлий тон будуть тільки підкреслювати їх величину.

