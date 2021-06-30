Як законсервувати болгарський перець на зиму, щоб він зберіг усі свої смакові якості, а також вітаміни та інші корисні речовини? Зробіть це за рецептом експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди, і ви насолоджуватиметеся смаком солодкого, м’ясистого болгарського перцю аж до самої весни!

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ВАЖЛИВО: для цього рецепту потрібен свіжий солодкий перець з товстими м’ясистими стінками яскраво-червоного кольору, аби він не розпався.

Інгредієнти:

перець солодкий – 6 шт.

часник – 5 зуб.

кріп – 1 пуч.

гострий перець – 1 шт.

соняшникова олія – ​​2 ст. л.

оцет – 2 ст. л.

сіль – 1 ч. л.

цукор – 1 ст. л.

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Приготування:

Помити перець, змастити його олією та відправити в розігріту до 170 °С духовку на 20 хв. Потім опустити перець в холодну воду з сіллю на декілька хвилин. Очистити від шкірки й насіння. Приготувати начинку: змішати в блендері гострий перець, сіль, цукор, часник, кріп, соняшникову олію, оцет. Накласти трохи начинки в кожну перчину, потім опустити їх у стерилізовані банки. Простерилізувати перець 15-20 хв, закатати кришками.

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