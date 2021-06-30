Домашня косметологія: лікувальний компрес від тріщин на п’ятах
30.06.2021
Ваші п’ятки пересохли, стали шорсткими і неприємними на дотик? Ще трохи і на них з’являться тріщини, які будуть кровоточити і боліти? Як лікувати тріщини на п’ятах за допомогою компресу – в матеріалі.
Інгредієнти:
- Молодий кабачок – 100 г
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Манна крупа – 2 ст. л.
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Приготування:
- Молодий кабачок подрібнити в пюре за допомогою терки.
- Потім додати оливкове масло, манну крупу. Потім влити сік лимона. Ретельно перемішати всі інгредієнти.
- За консистенцією суміш повинна нагадувати густу сметану. Якщо у вас вийшла дуже рідка суміш, можна додати ще півложечки манки.
Особливості застосування:
- Перед нанесенням компресу для ліпшого ефекту розпарте ступні в гарячій воді. Якщо немає можливості – просто помийте теплою водою.
- Потім, отриманий засіб намастіть на харчову плівку і замотайте п’ятки. Даний компрес тримайте 20 хвилин.
- Після компресу використовуйте крем для ніг, щоб закріпити результат.
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Video: Домашня косметологія: лікувальний компрес від тріщин на п’ятах
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