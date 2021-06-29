А ви пробували приготувати маринад для шашлику з вином? Неповторний аромат і м’яке м’ясо – ваша страва ідеальна! Як приготувати правильний винний маринад для шашлику – читайте у нашому матеріалі.

Універсальний винний маринад з часником

Складові:

вино сорту марсала – ¼ склянки

оцет бальзамічний – ¼ склянки

сік лимонний – 2 ст. л.

орегано (свіжий!) – 2 ст.л.

листя базиліка – 2 ст. л.

перець чорний – ¼ ч. л.

часник – 4 зуб.

Приготування:

Дрібно нарізати листя орегано і базиліка. Подрібнити часник ножем. Змішати вино, оцет, сік, зелень, часник і перець у мисці. Покласти м’ясо в поліетиленовий пакет. Залити маринадом. Поставити в холодильник на ніч.

Такий маринад для шашлику з вином добре поєднується і з яловичиною, і з куркою! Не бійтеся експериментувати!

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Простий винний маринад для шашлику зі свинини

Складові:

сухе біле вино – 1 ½ склянки

цибуля ріпчаста – 2 шт.

лавровий лист – 2 шт.

духмяний перець – 5 шт.

перець чорний мелений – за смаком

сіль – за смаком

Приготування:

Нарізати м’ясо середніми шматками. Покласти в каструлю, присипати спеціями. Нарізати цибулю півкільцями. Додати до м’яса. Залити вином. Перемішати. Поставити в холодильник на три години.

Ваша свинина буде найніжнішою і найсмачнішою!

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