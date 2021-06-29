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Винний маринад для шашлику: рецепт покроково

29.06.2021

А ви пробували приготувати маринад для шашлику з вином? Неповторний аромат і м’яке м’ясо – ваша страва ідеальна! Як приготувати правильний винний маринад для шашлику – читайте у нашому матеріалі.

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Універсальний винний маринад з часником

Складові:

  • вино сорту марсала – ¼ склянки
  • оцет бальзамічний – ¼ склянки
  • сік лимонний – 2 ст. л.
  • орегано (свіжий!) – 2 ст.л.
  • листя базиліка – 2 ст. л.
  • перець чорний – ¼ ч. л.
  • часник – 4 зуб.

Приготування:

  1. Дрібно нарізати листя орегано і базиліка.
  2. Подрібнити часник ножем.
  3. Змішати вино, оцет, сік, зелень, часник і перець у мисці.
  4. Покласти м’ясо в поліетиленовий пакет. Залити маринадом.
  5. Поставити в холодильник на ніч.

Такий маринад для шашлику з вином добре поєднується і з яловичиною, і з куркою! Не бійтеся експериментувати!

Більше на тему: Шашлик з печериць – маринад до грибів

Простий винний маринад для шашлику зі свинини

Складові:

  • сухе біле вино – 1 ½ склянки
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • лавровий лист – 2 шт.
  • духмяний перець – 5 шт.
  • перець чорний мелений – за смаком
  • сіль – за смаком

Приготування:

  1. Нарізати м’ясо середніми шматками. Покласти в каструлю, присипати спеціями.
  2. Нарізати цибулю півкільцями. Додати до м’яса.
  3. Залити вином. Перемішати.
  4. Поставити в холодильник на три години.

Ваша свинина буде найніжнішою і найсмачнішою!

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