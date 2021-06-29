Полуниця – не лише смачна і вітамінна ягода, а й справжня знахідка для кожної красуні. Крім того, що з неї ви можете приготувати безліч смачних страв, ця ароматна ягода — дієвий б’юті-засіб. Як зробити маску для обличчя з полуниці? Дізнайтеся прості рецепти полуничних масок для обличчя, які збережуть молодість і красу вашої шкіри!

Більше на тему: Як вибрати полуницю, щоб не нашкодити здоров’ю

Ягоди полуниці є даром природи, який допомагає зберегти жіночу красу на довгі роки. Маски для обличчя з полуниці мають цілу низку корисних властивостей. Зволоження та живлення, боротьба з мімічними зморшками, поліпшення кольору шкіри — і це далеко не все! Сьогодні ми ділимося з вами рецептами простих та корисних масок з полуниці, які ви легко зможете зробити в домашніх умовах.

Маски для обличчя з полуниці: рецепти

Зволожувальна маска із соку полуниці

2 чайні ложки полуниці

1 чайна ложка вівсяного борошна

1 яєчний жовток

Три інгредієнти доводимо до стану кашки, акуратно наносимо на обличчя нещільним шаром, змиваємо теплою водою через 10–15 хвилин.

Маска з полуниці для запаленої шкіри

2 столові ложки полуниці

1 столова ложка кисломолочного сиру

Перетираємо наші інгредієнти, наносимо масу на обличчя, змиваємо прохолодною водою через 15–20 хвилин.

Живильна маска з полуниці

Більше на тему: Як виростити полуницю в себе на балконі: поради садівника

3–4 чайні ложки полуниці

2 чайні ложки вершків або сметани

Живильну маску наносимо на обличчя, змиваємо теплою водою через 15 хвилин.

Маска з полуниці для жирної шкіри

1 чайна ложка соку полуниці

1 чайна ложка білої або блакитної глини

Отриману суміш наносимо на обличчя, коли маска починає підсихати – змиваємо теплою водою.

Маска з полуниці для втомленої шкіри

2 чайні ложки полуничної м’якоті

2 чайні ложки молока

1 чайна ложка меду

Змішавши інгредієнти, наносимо вітамінну суміш на обличчя, через 10–15 хвилин змиваємо теплою водою.

Перш ніж робити полуничну маску для обличчя, варто врахувати кілька моментів:

Більше на тему: Користь і шкода полуниці: все про улюблену ягоду

Якщо у вас є алергія на ягоду, спочатку зробіть тест на переносимість. Нанесіть трохи перетертої полуниці на згин ліктя, простеживши за реакцією шкіри. Якщо ви помітите почервоніння, висипання або подібні симптоми, від полуничної маски вам краще відмовитися.

Маски з полуниці мають відбілювальний ефект. Вони допоможуть у боротьбі з пігментними плямами і веснянками, тому прийняття сонячних ванн з подібними б’юті-процедурами поєднувати не варто.

Застосування маски з полуниці для обличчя завершіть нанесенням крему, щоб шкіра не пересушувалася.

Тепер ви знаєте, як зробити маску для обличчя з полуниці в домашніх умовах. Сезон полуниці — чудова нагода, щоб освіжити шкіру і наситити її вітамінами!