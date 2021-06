Тим, хто полюбляє відпочивати на природі, знайома проблема комариних укусів. Незважаючи на те, що багато хто з нас використовують спеціальні спреї для відлякування комах, все одно стикаються з проблемою укусів. Ми вирішили розібратися, що робити, якщо вас вкусив комар, і які засоби використовувати, щоб вгамувати свербіж від комариних укусів.

Укуси комара можна лікувати мазями від сонячних опіків, наприклад, пантенолом. Цей засіб заспокійливо вплине на шкіру, а також зніме запалення ураженої ділянки.

Ще один засіб – зубна паста. Бажано, щоб вона містила екстракт м’яти, ментолу або евкаліпта. Ароматизатори, що містяться в зубній пасті, також заспокоять вашу шкіру, знімуть свербіж і подразнення. Після того, як паста висохне, її необхідно змити теплою водою.

Хороший засіб від сверблячки після укусу комара – масло лаванди або чайного дерева. Просто добре натріть одним із масел уражену ділянку шкіри.

Тим, у кого немає алергії на аспірин, можна скористатися таким рецептом: одну таблетку добре розтерти, змішати з водою до стану пасти й натерти місце укусу.

Якщо під рукою немає нічого з перелічених вище засобів, підійде звичайний лід. Його потрібно просто прикласти до місця укусу комара.

Мало хто знає, що і яблучний оцет також може допомогти. Є два варіанти його використання: просто змочити ватний тампон і протерти місце ураження шкіри, або змішати яблучний оцет і кукурудзяне борошно до стану пасти, нанести на укуси, дочекатися повного висихання, потім змити теплою водою.

Алергікам необхідно запастися ще й антигістамінним кремом або лосьйоном. Зверніть увагу на мазі, що містять комбінацію антигістамінних, болезаспокійливих і кортикостероїдів, оскільки вони полегшують і біль, і свербіж.

Запам’ятайте: не чухайте укус комара, інакше ви можете посилити свербіж і занести інфекцію! Тепер ви знаєте, як лікувати комарині укуси, і зможете швидко вгамувати свербіж від укусів за допомогою простих засобів просто на пікніку. Бережіть себе, і Все буде добре!

