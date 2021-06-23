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Користь та шкода полуниці: все про улюблену ягоду

23.06.2021

Полуниця – улюблені ласощі дітей і дорослих! Вона однією з перших з’являється на наших грядках, щоб дарувати свій неперевершений смак та користь. Які корисні властивості має полуниця? Як вона може нашкодити вашому організму? Як правильно вибрати ягоду? Про це читайте в нашому матеріалі.

полуниця

Склад полуниці

Полуниця багата на вітаміни А, В і С, антиоксиданти та мінеральні речовини. Серед них залізо, фтор, марганець, йод, молібден і мідь. Часто при обробці продуктів вітамінний комплекс руйнується, і губляться всі корисні властивості. Але полуниця – це смачний виняток із правил. Її не потрібно готувати, а досить лише добре промити в теплій воді.

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Користь

  1. Полуниця добре зміцнює імунітет. Вчені з’ясували, що речовини, які містяться в її складі, зменшують шанси тяжких захворювань у людей зі шкідливими звичками.
  2. Ця ягода має низьку калорійність.
  3. Полуницю найкраще вживати з  молочними продуктами: сметаною, свіжим молоком, сиром та вершками. Це створить щось на зразок захисної оболонки, завдяки якій ви уникнете подразнення стінок від кислот.
  4. Ще з давніх часів ягода завоювала любов жінок як ефективний косметичний засіб. Вона розгладжує зморшки, висвітлює пігментні плями, освіжає шкіру.
  5. Відвари зі свіжих і сушених ягід полуниці корисні при різних захворюваннях нирок та печінки.
  6. Вони прекрасно очищають кишечник.
  7. Ще одна важлива властивість полуниці – це лікування гнійних ран і виразок. У деяких випадках натуральний продукт допомагає більше, ніж новомодні медичні препарати.

полуниця шкода

Шкода

  1. Людям з проблемами травлення полуниця може зашкодити.
  2. Провокує алергії.
  3. Гіпертонікам варто вживати ягоду без фанатизму, адже деякі з її компонентів здатні взаємодіяти з ліками, що загрожує сильним підвищенням тиску.
  4. Ранню полуницю потрібно їсти дуже обережно. На цій стадії плоди погано зберігаються і швидко стають непридатними до вживання. Дітям молодше 7 років ранні сорти полуниці не рекомендуються.

Варто пам’ятати, що не в сезон це дорогий продукт. Для прискорення дозрівання виробники додають в неї багато нітратів і пестицидів. Купівля такого продукту буде не тільки марною тратою грошей, але й зашкодить вашому організму. Порада лікарів: будь-які фрукти та ягоди купувати в сезон.

Вибір ягоди

Вибирати потрібно суху, цілу ягоду. В ідеалі ще й із зеленою шапочкою. Глибокий бордовий колір свідчить про стиглість полуниці  й насичений смак. Але щоб уберегти себе від підфарбованого продукту, обов’язково понюхайте ягоди. Натуральному продукту властивий приємний сильний аромат.

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Зберігання полуниці

Ягода зберігається погано, навіть в холодильнику. Тому краще купувати її в невеликих кількостях, щоб з’їсти ще свіжу полуницю. Максимальний термін придатності – 2 доби. Потім вона не рекомендується до вживання.

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