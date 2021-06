У студії «Все буде добре» відоміший стиліст і перукар В’ячеслав Дюденко розповів, як готувати стейк у шоколаді. Рецепт цієї незвичайної, але простої в приготуванні страви читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Стейк рибай: рецепт від шеф-кухаря

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Коньячний соус для стейка: рецепт

Дивіться на відео просто зараз, як В’ячеслав Дюденко порається на кухні, міркує про відносини між чоловіками і жінками і ділиться секретами сімейного щастя:

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.