Ви у захваті від варення з пелюстками троянд? Тоді вам точно припаде до смаку оригінальна наливка від Оксани Височанської! Пелюстки чайної троянди додають напою неймовірно витонченого і ніжного смаку, який ви і ваші гості будtnt не в силах забути!

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Інгредієнти:

Пелюстки чайної троянди – 100 г

Спирт (очищений) – 60 мл

Вода (кип’ячена) – 460 мл

Цукор – 140 г

Лимонна кислота – ½ ч. л.

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Приготування:

Пелюстки троянд залити окропом (залишивши 1/5 частини води). Додати лимонну кислоту, розмішати до розчинення. Поставити у холодне темне місце на 2-3 дні. Відцідити рідину. Приготувати сироп з цукру і води, що залишилася. Додати сік з пелюсток троянд, перемішати. Додати спирт, перелити у скляну банку, накрити кришкою. Настоювати 2-3 тижні у темному прохолодному місці.

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