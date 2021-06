Виявляється, наші кімнатні квіти здатні не тільки прикрасити інтер’єр, але і зробити наше життя більш щасливим! А яку саме рослину потрібно для цього завести в своїй квартирі, розповів дворазовий переможець «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси», астролог Хаял Алекперов.

Знак зодіаку герані – Овен. Сильним представникам цього знаку герань допомагає направити енергію в правильне русло, дозволяючи досягти особистого успіху й загартувати характер. На представників інших знаків зодіаку герань діє заспокійливо, розвиває почуття гумору, знімає напругу. Цю рослину корисно посадити, якщо вдома частенько трапляються бурхливі дебати і ви близько до серця приймаєте все, що відбувається навколо. Вона пом’якшить енергію гніву і допоможе розвинути почуття гумору і поліпшить настрій.

Знак зодіаку Фіалки – Телець. Спокійним і неквапливим Тельцям фіалка сприяє досягненню матеріального достатку, енергетика рослини посилює витривалість, підтримує сили. Представникам інших знаків зодіаку корисно мати вдома фіалку, якщо ви часто піддаєтеся сильним почуттям або, навпаки, відчуває себе обділеним увагою оточуючих. Фіалка заспокоює, приносить в будинок затишок, розвиває в людині мудрість, зміцнює її дух і єдність між членами сім’ї.

Традесканція – квітка Близнюків. У представників цього знака традесканція розвиває характерне Близнюкам почуття гумору, допомагає дивитися на труднощі з усмішкою і виконувати будь-яку роботу весело. Якщо ви представник іншого знака зодіаку, то варто завести традесканцію, якщо у вашому будинку живуть або часто бувають заздрісники. Ця рослина очищає атмосферу від думок, слів і почуттів людей, яким стає погано від чужих удач і досягнень.

Фуксія – представник сузір’я Рак. Домашнім Ракам ця рослина буде сприяти підтримці гармонії і природного порядку в домі. Фуксія допомагає Ракам зосередитися на своїх справах, вносить бадьорий настрій. Для інших знаків ця рослина є талісманом здоров’я і щастя в родині. Якщо у вашому будинку суперечлива атмосфера, ви не можете знайти спільну мову зі старшим поколінням – посадіть фуксію, ця рослина робить консервативних людей більш гнучкими.

Китайська троянда – найяскравіший представник Львів. У сильних, з чоловічим характером представників цього знака ця рослина розвиває благородство і надихає. Якщо у вашому будинку живуть люди, охочі всіх підпорядкувати собі, посадіть маленьку трояндочку. Ця чарівна рослина нейтралізує агресивну енергію, вихлюпуючу з людини. Іншим знакам зодіаку троянда допомагає стати сильнішими і сприяє розвитку сили волі.

Сингоніум – квітка знаку Діва. Принциповим представникам цього знаку сингоніум допоможе стати більш поступливим. Якщо ваш знак зодіаку не Діва, тоді сингоніум стане корисною рослиною для скептиків, воно допомагає подолати скептицизм і прийняти щось нове. У будинку, де є сингониум, люди відчувають себе більш молодими і легкими.

В першу чергу Азалія буде корисна представникам знаку Терези. Ця рослина підсилює властиве цьому знаку почуття прекрасного, а також їхнє уміння налагоджувати стосунки. А представникам інших знаків зодіаку азалія допоможе побороти егоїзм, навчитися прислухатися до думок партнерів. Навіть якщо ви не Терези, поселіть у себе на підвіконні азалію. Ця рослина внесе красу і гармонію не тільки в інтер’єр, але і у стосунки, загострить ваше інтуїтивне розуміння людей і подій.

Знак зодіаку Алое – Скорпіон. Алое допоможе розвинути надзвичайні здібності, наприклад, посилити інтуїцію, яка і так притаманна цьому знаку. Для представників інших знаків ця рослина буде не менш корисною. Алое управляє Сатурн, і завдяки цьому він вбирає в себе з людини негативні емоції, бажання нагрубити, позбавляє пригніченого настрою.

Лимон – рослина Стрільця. Обережним і бережливим Стрільцям лимонне дерево буде сприяти розвитку допитливості. Лимонне дерево підіймає духовність, допомагає Стрільцям проявити себе, стати більш самостійними. У представників іншого знака зодіаку лимонне дерево буде розвивати стимул до пошуку роботи. З якими б людьми поруч не перебував лимон, він народжує в людях наполегливе, сильне прагнення до соціальної діяльності, що призводить до досягнення великих вершин.

Грошове дерево належить знаку Козеріг. Представникам цього знака притаманна завзятість і працьовитість, а грошове дерево поглинає важку енергію, створюючи затишну і спокійну атмосферу в домі Козерогів. А іншим знакам зодіаку ця рослина як раз навпаки сприятиме розвитку працьовитості. Якщо вам кажуть, що ви не вмієте працювати – саме час посадити грошове дерево.

Пуансеттия, або молочай-різдвяник, найкраще підійде Водоліям. Цей знак спрямований у майбутнє і живе його очікуванням. Молочай прекрасний своєю енергетикою. Він надихає і допоможе Водоліям знайти себе. Представникам інших знаків варто посадити пуансеттію у себе вдома, якщо в ньому живе багато людей або часто збираються компанії. Ця рослина вдихає в атмосферу настрій і радість від спілкування.

Орхідея – рослина під знаком Риби. Для представників Риб орхідея є знаком натхненності, така рослина буде посилювати характерну цьому знаку мудрість. Якщо ви – представник іншого знака зодіаку, то посадіть у себе орхідею, коли відчуєте занепад сил і духовну спустошеність. Орхідеї роблять атмосферу сонячною і надихають до творчого життя.

