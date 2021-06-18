Скумбрія на грилі: рецепт покроково

Скумбрія приготована на грилі легко засвоюється організмом і є прекрасним джерелом білка. Ця риба містить велику кількість фосфору, йоду, кальцію, магнію і цинку. Як приготувати скумбрію на грилі? Покроковий рецепт від експертів «Все буде добре» читайте в матеріалі!

Інгредієнти для скумбрії на грилі:

скумбрія – 3 шт.

кріп – пучок

петрушка – пучок

шпинат – пучок

цедра одного лимона

соняшникова олія – ​​3 ст. л.

помідор – 2 шт.

цукіні – 1 шт

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Приготування скумбрії на грилі:

Зелень подрібнити. Зняти з риби обгорілу шкірку, фольгу змастити олією. Нарізати тонкими кільцями помідор, цукіні порізати слайсами. На фольгу помістити цукіні, рибу, посипати зеленню і цедрою лимона. Рибу укрити кружечками помідора, загорнути в слайси цукіні. Загорнути рибу фольгою і випікати на барбекю на 5-7 хвилин.

Смачного!

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