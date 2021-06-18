Скумбрія на грилі: рецепт покроково
18.06.2021
Скумбрія приготована на грилі легко засвоюється організмом і є прекрасним джерелом білка. Ця риба містить велику кількість фосфору, йоду, кальцію, магнію і цинку. Як приготувати скумбрію на грилі? Покроковий рецепт від експертів «Все буде добре» читайте в матеріалі!
Інгредієнти для скумбрії на грилі:
- скумбрія – 3 шт.
- кріп – пучок
- петрушка – пучок
- шпинат – пучок
- цедра одного лимона
- соняшникова олія – 3 ст. л.
- помідор – 2 шт.
- цукіні – 1 шт
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Приготування скумбрії на грилі:
- Зелень подрібнити.
- Зняти з риби обгорілу шкірку, фольгу змастити олією.
- Нарізати тонкими кільцями помідор, цукіні порізати слайсами.
- На фольгу помістити цукіні, рибу, посипати зеленню і цедрою лимона.
- Рибу укрити кружечками помідора, загорнути в слайси цукіні.
- Загорнути рибу фольгою і випікати на барбекю на 5-7 хвилин.
Смачного!
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