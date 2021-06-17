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Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі

17.06.2021

Через активне сонце ваше волосся стало ламким і схожим на солому? За допомогою однієї маски можна відновити волосся за тиждень, – стверджує телеведуча і просто красуня Роза Аль-Намрі. Якщо робити процедуру через день, то вже за тиждень ви помітите ефект ламінування волосся!

роза аль намри

Рецепт маски для пошкодженого волосся:

  • Ланолін – 2 ст. л.
  • Касторова олія – 3 ст. л.
  • Персикова олія – ½ ст. л.
  • Вода – ½ скл.
  • Гліцерин – 1 ч. л.
  • Шампунь – 1 ч. л.
  • Яблучний оцет– ½ ч. л.
  • Манна крупа – 3 ч. л.
  • Яйце – 1 шт.

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Приготування:

  1. Розтопити ланолін у каструлі, потім додати касторову олію.
  2. Додати персикову олію, ретельно перемішати і додати воду.
  3. Добре перемішати. Зняти з вогню і додати оцет і гліцерин.
  4. Додати шампунь, ретельно перемішати.
  5. Остудити трохи суміш і додати яйце.
  6. Після охолодження нанести маску по всій довжині волосся і прочесати гребінцем.
  7. Обмотати волосся харчовою плівкою і залишити на пів години.
  8. Змивати маску потрібно прохолодною водою з шампунем.

ВАЖЛИВО: ця маска не підлягає зберіганню, її потрібно використовувати відразу після приготування.

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Video: Маска для пошкодженого волосся: рецепт Рози Аль-Намрі

Рецепт маски для пошкодженого волосся, який пропонує Роза Аль-Намрі, обійдеться вам усього в 40 гривень. Читайте рецепт маски для сухого і пошкодженого волосся в нашому матеріалі

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