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Сирна запіканка «як у садочку»: рецепт Лізи Глинської

16.06.2021

Напевно, всі пам’ятають сирну запіканку, яку нам готували в дитячому садку! Вона не тільки дуже смачна, а й корисна. Приготуйте сирну запіканку «як у садочку» за рецептом Єлизавети Глинської. Процес приготування такого сніданку займе 10 хвилин, після чого ви отримаєте смачну і ситну страву!

Інгредієнти для сирної запіканки «як у садочку»:

  • Сир (жирністю не менше 9%) – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Манка – 2 ст. л. без гірки
  • Цедра і сік половинки апельсина
  • Вершки (жирністю не менше 20%) – 150 мл

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сирна запіканка як в садку

Приготування сирної запіканки «як у садочку»:

  1. Всі інгредієнти ретельно збити за допомогою блендера.
  2. Змастити форму вершковим маслом, присипати манкою і вилити туди сирну масу.
  3. Відправити в розігріту до 175 градусів духовку на 40 хвилин.
  4. Потім зменшити температуру до 150 градусів і протримати ще 40 хвилин.
  5. Зробіть запіканку з вечора та залиште у формі до ранку.
  6. Подавайте запіканку до сніданку зі сметаною або варенням.

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