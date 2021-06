Чи може смачний напій бути корисним? Може! Сезон фруктів і ягід – чудова можливість у цьому переконатися. Як приготувати полуничний смузі в домашніх умовах? Дізнайтеся простий рецепт вітамінного коктейлю в нашому матеріалі!

Освіжаючий смузі у спекотні літні дні – це не тільки неймовірно смачно, а й ситно і корисно. Приготувати його зовсім нескладно. Для цього вам знадобиться блендер, кілька інгредієнтів і лише 5 хвилин вільного часу.

Інгредієнти на 1 порцію:

Наріжте полуницю, помістіть її у блендер або кухонний комбайн, влийте молоко (мигдальне та соєве також підійдуть), додайте лід (додати його ви можете у готовий напій або попередньо охолодити склянку), подрібніть всі інгредієнти у блендері до однорідної маси, додайте цукор або мед, увімкніть блендер ще на кілька секунд. Аби переконатися, що напій буде вам до смаку, відразу трохи скуштуйте. Якщо він виявився занадто солодким або рідким – додайте кілька ягід, ще раз подрібнивши всі інгредієнти.

Також ви можете приготувати полуничний смузі з додатковими інгредієнтами, наприклад:

Інгредієнти на 2 порції:

Інгредієнти на 1 порцію:

Насолоджуйтесь смачними полуничними смузі!

