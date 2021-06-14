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Курячі гомілки на мангалі: рецепт від Жені Клопотенка та Олени Курилової

14.06.2021

Курячі гомілки і стегенця на решітці на мангалі? Здавалося б, кого цим можна здивувати? Але Євген Клопотенко знайшов спосіб потішити вас, а Олена Курилова запропонувала рецепт овочевого соусу, який прикрасить будь-яку м’ясну страву на грилі.

маринад для курицы

Інгредієнти для курячих рулетів з гомілок:

  • Курячі гомілки (або стегенця) – 20 шт.
  • Болгарський перець – 3 шт.
  • Лимонний сік – до смаку
  • Соняшникова олія – до смаку
  • Сіль, перець – до смаку

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Готуємо курячі гомілки на мангалі:

  1. Відокремити м’ясо від кістки, але не до кінця.
  2. Відбити філе.
  3. Приготувати маринад із лимонного соку, перцю, солі та соняшникової олії.
  4. Змастити маринадом філе за допомогою пера.
  5. Нарізати перець скибочками для начинки.
  6. Сформувати рулети. Закріпити зубочисткою.
  7. Загорнути кісточку у фольгу.
  8. Запікати на мангалі.

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Інгредієнти для овочевого соусу:

  • Помідори – 2 шт.
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Часник – 2–3 зубчики
  • Кінза – до смаку
  • Сіль, перець – до смаку

Готуємо овочевий соус до курки:

  1. Помідори і перець замотати у фольгу та відправити запікатися на вугіллі.
  2. Подрібнити часник і кінзу.
  3. Зняти шкірку з готових овочів. Розім’яти в однорідну масу, змішати з перцем, сіллю, кінзою і часником.

Video: Курячі гомілки на мангалі: рецепт від Жені Клопотенка та Олени Курилової

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